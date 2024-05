"No me gusta Taylor Swift y no pasa nada"

¿Qué es lo más peligroso que puedes decir en medio de una cena con mujeres con una media de edad de veintipocos años? Según esta TikToker las palabras mágicas son "No me gusta Taylor Swift, me parece aburrida". Tallulah Roseb está completamente convencida de que eso es lo más controvertido que pudo decir, dado que el resto de comensales se giró hacia ella para proceder a darle una retahíla de respuestas con las que defender a la cantante. "¿Sabes que es productora? ¿Sabes que escribe su propia– ¡No me importa!".

"Seamos completamente sinceros: el hecho de que no me guste Taylor Swift dudo mucho que vaya a tener un impacto sobre ella de ninguna manera". ¡Y tiene razón! El tribalismo en torno a los gustos de la cultura popular genera enfrentamientos sin importar que hablemos de cine, televisión, libros o, como en este caso, música. Pero, al final del día, el enorme éxito de figuras como Taylor Swift hace que dé absolutamente igual que haya personas que no sean fans.

"Todo el mundo se enfada cuando dices que no te gusta Taylor Swift. Y entonces te mandan una canción porque dicen que solo has escuchado lo de la radio y que ella escribe sus propias canciones y la escuchas y es la cosa más benigna del mundo". Tallulah Roseb reivindica que no le gusta y que eso no es un problema grave. A cada persona le gusta lo que le gusta y todo el mundo tiene derecho a que algo no le guste, por popular que sea. No se trata de darle más oportunidades o de escucharlo de otro modo: el paladar de cada persona es único y distinto, y eso está bien.

Quien escribe estas líneas considera que tiene toda la razón y que lo que la tiktoker señala es una realidad que afecta al día a día de muchas personas. Y quien escribe estas líneas también considera peligroso decirlo en alto en las oficinas de Flooxer Now, así que guardadme el secreto, porfi.