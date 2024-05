¿Han vuelto Bad Bunny y Kendall Jenner? Unas fotos de la MET Gala podrían demostrarlo

El refrán "donde hubo fuego, cenizas quedan" parece cobrar vida con el posible reencuentro entre Bad Bunny y Kendall Jenner durante el after party de la MET Gala. A pesar de haber anunciado el fin de su (polémica) relación hace varios meses, una fotografía que se ha hecho muy viral en redes sociales en las últimas horas ha avivado los rumores sobre un posible regreso entre la expareja.

Durante la MET Gala 2024, tanto el cantante como la modelo hicieron su entrada por separado, posando individualmente ante los focos de la prensa con trajes diseñados específicamente para la ocasión. Teniendo esto en cuenta, nada hacía presagiar que más tarde compartirían risas y bebidas en uno de los after party del famoso evento.

La imagen compartida muestra a ambos disfrutando de un momento cómplice, con sonrisas que sugieren una conexión aún presente. Pero esto no es todo, ya que Bad Bunny y Kendall Jenner también fueron vistos a la mañana siguiente saliendo juntos del Hotel Greenwich de Nueva York. Sin embargo, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han confirmado oficialmente si están retomando su relación. Quizás ha sido cosa de una noche o, quizás, directamente, no ha pasado absolutamente nada. A no ser que alguno de los dos lo haga público, el tiempo será el único juez para confirmar o negar este posible reencuentro.

Por supuesto, la reacción en redes sociales no se ha hecho esperar. Algunos se muestran emocionados ante la posibilidad de que la pareja esté dándose una segunda oportunidad, comentando que "se ven muy bien juntos" y compartiendo su entusiasmo. Sin embargo, otros adoptan posturas más cautelosas, advirtiendo a Kendall Jenner con comentarios como "tienes que salir de ahí" y expresando dudas sobre la autenticidad de la fotografía.

Así pues, el público parece dividido entre el deseo de ver a Bad Bunny y Kendall Jenner juntos nuevamente y la creencia de que separados están mejor. Sea como sea, veremos qué ocurre y estaremos al tanto por si aparecen nuevas informaciones.