Harry Styles actuará en Madrid y Barcelona en su próxima gira 'Live On Tour 2023'

Harry Styles ha publicado en su cuenta de Instagram (@harrystyles) las fechas de lo que será su próxima gira 'Live On Tour' que se celebrará el año que viene. El cantante británico recorrerá Europa y Reino Unido durante los meses de mayo, junio y julio de 2023.

A diferencia de su anterior gira ('Love On Tour 2022'), esta tiene pensada dos conciertos en España. El año que viene repetirá en Madrid el día 14 de julio. Sin embargo, será en el Nuevo Espacio Mad Cool (a diferencia del Wizink Center que visitó el 29 de julio de este año). También tiene pensado pasar por Barcelona, en el Estadi Olimpic Lluís Company, el día 18 de julio. Harry volverá a la Ciudad Condal después de cinco años. Su último concierto en Barcelona fue en el 2018.

Además, la gira contará con la participación de la banda de rock indie británica 'Wet Get', como invitadas especiales. Este dueto británico es conocido por algunos temas como 'Chais Longue' o 'Wet Dream', entre otros. También actuará la banda irlandesa 'Inhaler'.

Las entradas estarán disponibles para comprar el 2 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, habrá una preventa un día antes, el 1 de septiembre a la misma hora. Los únicos puntos de venta para coger las entradas serán Live Nation y Ticketmaster.

Si todos los fans del artista británico no tuvieron suficiente con el concierto que dio el pasado 29 de julio en Madrid, ahora tienen apuntados en sus calendarios dos fechas: 14 y 18 de julio. Esperemos que no llegue a ocurrir lo mismo que con 'Coldplay' y que cada uno consiga su preciada entrada. Si fuera un gran fan de Harry Styles, no esperaría mucho para ir haciendo un hueco y coger las entradas.

