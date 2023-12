Los hijos de Mariah Carey están hartos de escuchar cada año All I Want For Christmas Is You

Si pensamos en Navidad, lo primero que nos viene a la cabeza son los villancicos. Pero no cualquier villancico, sino que nos resuenan las notas de la archifamosa canción de Mariah Carey: All I Want for Christimas is You. La ya conocida como la "reina de Navidad" sigue batiendo récords con su tema, como conseguir que su villancico sume 14 semanas liderando la Hot 100 de Billboard en distintos años. Sin embargo, aunque los fans de este villancico son muchos, otros tantos ya están cansados de escuchar este tema año tras año.

En todas las familias hay un miembro encargado de conectar los altavoces al móvil y darle play a All I Want for Christimas is You en las Navidades. Pero también hay siempre alguien disconforme con que suene y prefiere escuchar otros villancicos. Es lo que le sucede a los hijos de Mariah Carey, según muestra ella misma en un divertido vídeo que ha compartido en Instagram.

El mismo día de Navidad la cantante confesaba en una publicación de esta red social "¡Tenía que hacerlo!". Se refería al hecho de volver a cantar su villancico. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de este vídeo son sus hijos, quienes muestran su inconformidad a tener que volver a escuchar una vez más las notas de esta canción.

"Por favor, mamá, no tienes que hacerlo todo el tiempo", se quejan los hijos de la cantante. Están aparentemente hartos de que su madre entone sin parar su famoso villancico, por lo que cuando esta comienza a cantar el verso "I don't want a lot for Christmas", deciden desaparecer de la pantalla.

Aunque la canción se publicó en 1994, se trata de una de las más escuchadas cada año a partir del 1 de noviembre. Actualmente, cuenta con la impactante cifra de más de un billón y medio de reproducciones en Spotify y casi 800 millones de visualizaciones en YouTube. A pesar de la larga trayectoria de Mariah Carey, este es sin duda su tema más representativo.

Una Navidad sin escuchar All I Want for Christimas is You es una Navidad vacía. La canción representa la alegría de estas fechas navideñas y el amor que flota en el aire en estos días. La nieve cayendo, los cascabeles de los renos sonando y el fuego de la chimenea iluminando las habitaciones.

Todo lo que quiere Mariah Carey por Navidad "eres tú". Pero, lo que deja claro el vídeo compartido por la cantante es que todo lo que quieren sus hijos es que su madre cante otra canción que no sea su tan famoso villancico.