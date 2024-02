Taylor Swift: Un hilo para poetas torturadas recopila todas las teorías y referencias que esconde el tracklist del nuevo disco

Recientemente Taylor Swift hizo historia en los Premios Grammy al ganar su cuarto premio a mejor disco del año y posteriormente procedió a romper Internet anunciando el próximo lanzamiento de su nuevo disco The Tortured Poets Department, que verá la luz el 19 de abril.

Por si esto no fuera poco para agitar a sus fans Taylor no espero mucho para dar más detalles del disco y justo un día después desvelaba el tracklist completo del disco. Un total de 17 canciones entre las que destacan las colaboraciones con Post Malone y Florence Welch.

Conociendo lo autobiográficas que suelen ser muchas de las canciones de Taylor, su amor por los easter eggs y lo que les encanta a sus fans indagar en el significado detrás de sus títulos y letras era inevitable que empezaran a surgir teorías entorno a las letras del nuevo disco, muchas relacionadas con su relación y separación de Joe Alwyn.

Es ahí donde entra una cuenta de fans de Taylor argentina llamada @swiftespos que se ha currado un hilo en Twitter titulado "HILO PARA POETAS TORTURADAS CON TEORÍAS Y COSAS A PARTIR DEL TRACKLIST" que ya ha sido visto más de un millón de veces acumulando 32.000 retuits.

Estas son algunas de las teorías y referencias que ha encontrado en los títulos de las canciones de The Tortured Poets Department. La segunda canción del álbum, que es la que le da título, podría ser una referencia al grupo de chat que Joe Alwyn tiene con los actores Paul Mescal y Andrew Scott llamado "Tortured Man Club".

En su canción London Boy del disco Lover Taylor aprende a amar la capital británica a través de su relación con Alwyn y en So Long, London se despide de ella una vez que la relación ha terminado.

But Daddy I Love Him puede incluir referencias a la película La Sirenita en la que Ariel deja de lado todo, dando su voz, y cambiando por su amor a él como Taylor hizo durante un buen tiempo por Alwyn. Por otro lado Fresh Out Of The Slammer (sinónimo de cárcel) podría hacer referencia a como se sintió atrapada y alejada de todo en sus últimos años con Joe Alwyn. Taylor Swift es una persona pública a la que le no le gusta nada esconderse y recluirse mientras que Alwyn es una persona mucho más privada a la que no le gustaba que hablaran de él o le fotografiaran.

FLORIDA!!!, la esperada colaboración con Florence Welch, podría ser una referencia al primer show que hizo tras conocerse la ruptura y los signos de interrogación podrían ser sarcásticos. Guilty As Sin es una frase que ya aparecía en su canción Carolina que hizo para la banda sonora de Where the Crawdads Sing.

Who's Afraid Of Little Old Me podría ser una referencia al libro de Virginia Woolf que pinta un duro retrato del matrimonio como vehículo de conflicto, discusiones y decepciones. I Can Fix Him (No Really I Can) no necesita mucha explicación y podría ser una de las canciones más directas del disco hablando de como intentó arreglar a Joe Alwyn sin conseguirlo.

No sabemos si LOML es una abreviatura de Love Of My Life o de Loss Of My Life mientras que I Can Do It With A Broken Heart podría ser una clara referencia a la etapa del tour en la que, en mitad de la ruptura, salía a darlo todo en el escenario con el corazón roto.

The Alchemy podría ser una referencia más a querer transformar a Joe Alwyn en algo que no es ya que la alquimia hace referencia a intentar transformar otros metales en oro. Por último Clara Bow fue una superestrella de los años 20 que se retiró de la actuación y de la vida pública a los dos años de casarse con el actor Rex Bell en 1931.

Si los fans ya están sacando todas estas teorías y curiosidades sólo con los títulos de las canciones no quiero pensar la que se nos viene encima cuando salga el disco y se pongan a analizar en profundidad cada una de las letras y cada detalle de cada videoclip.