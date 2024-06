¿El hit del verano? Vicco prepara la versión en castellano de la aclamada Thunder de Gabry Ponte

Seguro que en algún momento de estos últimos años has escuchado en alguna ocasión Thunder, de Gabry Ponte. Y es que la canción del DJ italiano se convirtió en un clásico desde casi el mismo momento de su publicación, allá por el año 2021. Desde entonces, muchos artistas alrededor del mundo le han hecho remixes o, incluso, versiones en otros idiomas. Sin embargo, no había ninguna versión en castellano. O, al menos, así era hasta ahora.

Según hemos podido ver en redes sociales, Viccoserá la encargada de llevar a cabo la versión en castellano de Thunder. Se llamará Viento y, aunque la letra sí que tenga alguna que otra variación, la melodía permanece prácticamente intacta. Una melodía que, además, suena mejor que nunca en la boca de Vicco. Aunque solo hayamos podido escuchar un simple adelanto de unos segundos, no nos cabe ninguna duda de que Viento estará a la altura de la original (o que, de hecho, pueda llegar a superarla). La acogida por parte de los seguidores no ha podido ser mejor. Tanto es así que muchos creen desde ya que este particular remix de Thunder hecho por Vicco se va a convertir en una de las canciones del verano, tal y como la artista lo logró el año pasado con la inolvidable Nochentera.

Por el momento no conocemos la fecha en la que Viento verá al fin la luz, pero suponemos que no debe de quedarle mucho, ya que su objetivo, claramente, es estar presente en todas las fiestas y los eventos veraniegos. Veremos si al final la canción consigue el éxito que la mayoría de gente le está presuponiendo. Todo parece apuntar a que así será y que el remix de Vicco se va a convertir en uno de los grandes protagonistas de estos meses estivales.