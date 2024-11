El homenaje de Zayn Malik a Liam Payne en el inicio de su tour en Leeds: "Te quiero hermano"

Zayn Malik rindió homenaje a su "hermano" Liam Payne en su regresó a los escenarios el sábado 23 de noviembre por primera vez desde la muerte de su ex compañero de banda.

El cantante, de 31 años, que reprogramó algunas fechas de conciertos a raíz de su trágico fallecimiento, actuó en Leeds 02 Academy como parte de su gira Stairway To The Sky.

Liam murió el 16 de octubre después de caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Argentina, y sus compañeros de banda One Direction fueron vistos juntos en público por primera vez en nueve años mientras presentaban sus respetosa su ex compañero y amigo en su funeral en Buckinghamshire.

Al abrir su concierto el fin de semana, Zayn se paró frente a un telón de fondo que decía: "Liam Payne 1993-2024. Te amo hermano" junto a un corazón rojo.

Homenaje de Zayn a Liam Payne | Getty

El emotivo pero comedido mensaje, que fue ampliamente compartido en las redes sociales, hizo llorar a la multitud. Zayn no cantó ninguna canción de su etapa en One Direction, algo que el resto de sus ex compañeros si acostumbran a hacer en sus conciertos.

La primera gira en solitario de Zayn estaba programada para comenzar en San Francisco el 23 de octubre, las fechas en Estados Unidos ahora se pospusieron hasta enero y un espectáculo en Edimburgo, que debía tener lugar el mismo día del funeral de Liam, se trasladó al 8 de diciembre.

Los ex compañeros de banda Harry Styles, de 30 años, Niall Horan, de 31, Louis Tomlinson, de 32, y Zayn llegaron por separado a la iglesia para una conmovedora despedida final.

Harry se vistió de negro y llegó al funeral en un BMW, mientras que Niall asistió con su novia Amelia Woolley, y Zayn Malik llegó poco después de Louis.

Zayn fue el primero en abandonar One Direction en agosto de 2015, alegando "estrés", tras retirarse de la gira mundial del grupo. La banda anunció oficialmente su separación en enero de 2016, rompiendo los corazones de millones de fans en todo el mundo.