La inesperada colaboración de Aitana y Sam Smith con una versión en español e inglés de Like I Can

Unos días después de conocer su separación con Sebastián Yatra, Aitana sorprendía a sus seguidores con otra inesperada noticia: una colaboración con el británico Sam Smith. La información la daba a través de sus historias de Instagram, donde compartió la portada de una nueva versión del tema Like I Can, publicado en 2014 por el inglés. Además, también publicaba una imagen de una videollamada con el cantante.

El cantante está celebrando el décimo aniversario de su disco In The Lonely Hour, que le dio la fama con temas como Stay With Me o I'm Not The Only One. Para celebrarlo ha sacado un álbum con versiones de todas las canciones de este primer trabajo. En esta reedición, el británico ha contado con conocidas voces como John Legend, Alicia Keys, Mary J. Blidge o ASAP Rocky.

Y, como decíamos, también Aitana. Ambos han grabado una versión en español e inglés en la que la catalana ha hecho una pequeña adaptación de la letra de su parte con frases como "Quizás ella te ama, pero igual yo lo sé" o "Quizás es una extraña que quieres volver a ver". Aunque el conocido estribillo ha permanecido invariable como el de hace 10 años: "He'll never love you like I can".

Esta colaboración, sin duda, ha conseguido sorprender a todos los fans de ambos cantantes. Sin embargo, no ha sido la primera colaboración de la española con un cantante de habla inglesa, pues en 2020 sacaba un tema con Katy Perry, Resilient Remix.

Esta nueva canción llega un mes después de la publicación de su tema 4TO 23, con el que parece marcar una nueva etapa en su música. Y es que la cantante no deja de estar en el ojo del huracán, demostrando que continúa en lo más alto de la música española y, tras su colaboración con Sam Smith, también de la música internacional.