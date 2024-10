El inesperado momento en el que un extraño irrumpe el concierto de The Weeknd en Melbourne

El pasado sábado, The Weeknd aterrizó en Melbourne para continuar con su gira After Hours Til Dawn, transformando el Marvel Stadium en un espectáculo visual y sonoro que dejó boquiabiertos a sus fans. Tras cinco años de ausencia en Australia y después de varios retrasos en la programación del tour, el cantante canadiense presentó esta impactante puesta en escena que encantó a los presentes.

Con las luces que seguían el ritmo de sus canciones y un juego de visuales que parecían sacados de una película futurista, The Weeknd no decepcionó. Temas como Blinding Lights y Take My Breath los fans los disfrutaron al máximo. Sin embargo, el concierto se vio interrumpido en medio de una interpretación.

El incidente ocurrió mientras The Weeknd cantaba Out of time de su disco de 2022 Dawn FM. El fan, vestido con una camiseta que llevaba el mensaje "Free Ukraine" (Ucrania libre), logró esquivar a la seguridad y correr directamente hacia The Weeknd. La reacción del cantante fue inesperada, pero en lugar de alarmarse Abel mantuvo la calma. Sonrió y evitó que los guardias de seguridad hicieran daño al chico. El artista paró momentáneamente su interpretación, hasta que finalmente el personal escoltó al extraño fuera del escenario.

La respuesta de The Weeknd fue aplaudida por miles de sus seguidores en redes sociales, donde admiraron su capacidad para manejar una situación que podría haber resultado mucho más tensa. "Abel lo cubría para que el guarda espaldas no lo lastimara", comentaba un fan en un TikTok.

Tras este breve pero inesperado incidente, el concierto continuó con total normalidad. The Weeknd retomó su actuación con su último éxito Dancing In The Flames haciendo vibrar el estadio. El concierto, a pesar del incidente, fue todo un éxito y dejó a los asistentes muy contentos, y seguro con ganas de repetir.

Mientras su gira After Hours Til Dawn por Australia y su próxima parada es Sydney el 22 y 23 de octubre. Seguro que esta vez todo sale a pedir de boca y no tenemos que lamentar ningún incidente parecido.