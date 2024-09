The Weeknd estrena canciones de su nuevo disco en Sao Paolo y desvela a Anitta como colaboradora

La semana pasada, The Weeknd sorprendió a sus seguidores con una esperada noticia. El artista canadiense publicó un video en sus redes sociales donde compartió el título del que será su nuevo disco, Hurry Up Tomorrow, que será su sexto trabajo de estudio.

Posteriormente el sábado 14 de septiembre dio un multitudinario concierto gratuito en Sao Paolo que se pudo ver en todo el mundo por YouTube y que tuvo varias sorpresas. El concierto especial se enmarcaba dentro del After Hours til Dawn tour de estadios con el que The Weeknd lleva recorriendo el mundo desde 2022 y que terminará el 23 de octubre en Sydney.

Con una audiencia de alrededor de 75.000 personas en el estadio y millones sintonizados en la transmisión en vivo, el colosal concierto vio a The Weeknd navegar a través de una lista de canciones de sus mayores éxitos, principalemte de sus discos After Hourse y Dawn FM.

Pero también debutó ocho nuevas canciones de su próximo álbum Hurry Up Tomorrow. incluidas Take Me Back To LA, Dancing In Flames, Timeless, Run Away, Regular, Hardest To Love y Sao Paolo para la que contó con la ayuda de Anitta.

"Anitta es una gran amiga. Lo que ella envió fue tan maravilloso que creamos la canción", elogia The Weeknd, en entrevista exclusiva con Billboard Brasil.

"Sabíamos que era demasiado especial tocar simplemente en el escenario. Vimos un gran potencial en la canción y encontramos el ritmo, que es el corazón del espectáculo", explicó.

"Escribí algunos versos a modo de broma y nunca imaginé que se volverían serios. De repente, recibí la canción terminada. ¡Me encantó! Me sentí muy honrada y halagada", dijo la cantante a Billboard Brasil donde explicó que "Siempre he sido un gran admirador de él y de su trabajo. Nunca imaginé que esto sucedería y ahora es un sueño hecho realidad. Es un poco más de funk brasileño, como se prometió en todo el mundo".