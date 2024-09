The Weeknd desvela el título y los detalles de su esperado sexto álbum

El nuevo álbum de The Weeknd se titulará Hurry Up Tomorrow. En un teaser, Abel Tesfaye presenta la secuela de Dawn FM, que aún no tiene fecha de estreno, como conclusión de una trilogía.

El anuncio va acompañado de una serie de frases dramáticas y poéticas, llenas de líneas autorreferenciales de sus canciones, acompañadas de música sinfónica igualmente dramática.

"Hoy se ha sentido como una vuelta sin fin", se lee. "Sigo distorsionando la verdad, inmune a los mareos, insensible a las náuseas. Lo que hay debajo - grita en silencio".

El texto en el vídeo avance dice: "Este álbum representa la cúspide creativa del proyecto, sirviendo como el tercer y último capítulo elaborado con temas existenciales y autorreferenciales, como se ve en los últimos avances visionarios que han encendido a los fanáticos con anticipación por esta entrega final".

El álbum, que aún no tiene fecha de lanzamiento, se suma a un otoño ajetreado para el artista en el que concluirá su gira de dos años After Hours Til the Dawn con un cuarteto de espectáculos en Australia, dos en Melbourne y dos en Sydney los días 5 y 6 de octubre y 22 y 23 de octubre.

Después de anunciar el final de su era After Hours con Take My Breath, Tesfaye reveló Dawn FM apenas unos días antes de su llegada a principios de 2022. Desde su lanzamiento, Swedish House Mafia ha remezclado Sacrifice y ha trabajado con el cantante en Moth to a Flame. Tesfaye también ha colaborado en canciones con FKA twigs, Post Malone y Rosalía y lanzado la serie The Idol.