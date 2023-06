Irene y Seulgi de Red Velvet revelan por qué les negaron la entrada al concierto de Beyoncé en Londres

Cuando finalmente llega el concierto de una artista que uno lleva esperando ver durante tanto tiempo, es inevitable emocionarse y esperar que ese vaya a ser un día espectacular. Pero, tristemente, hay ocasiones en las que las cosas se tuercen de la peor forma posible, y esto es precisamente lo que le ha pasado a Irene y Seulgi de Red Velvet en el concierto de Beyoncé.

Debido a que Seulgi lleva siendo fan de la estadounidense desde hace ya muchos años, había compartido lo emocionada que estaba de poder ir a este concierto a través de sus redes sociales. Por este motivo, cuando el día del concierto una fan que trabajaba en el recinto vio a las dos idols fuera del concierto cuando el show ya había empezado, compartió su preocupación a través de Twitter. En ese momento, reveló que se las veía "claramente estresadas", motivo por el que no quiso acercarse a molestarlas y deseó que pudieran entrar a disfrutar del concierto cuanto antes.

Pero, tristemente, parece que esta historia no acabó con un final feliz, algo que la propia Seulgi quiso compartir con sus fans. En ese momento reveló que después de escanear sus entradas el miembro del equipo que las acompañaba tuvo problemas con la suya. Por este motivo, decidieron volver a las taquillas para ayudarle y, en el momento de volver a entrar, las personas de seguridad no les permitieron acceder porque aparecía que sus entradas ya habían sido escaneadas. Debido a esta situación, ni Irene ni Seulgi pudieron entrar al concierto que tanto habían estado deseando disfrutar, algo que no solo entristeció a las cantantes, sino también a los ReVeluv.

Frente a esta situación, muchos de sus fans, quienes sabían lo emocionadas que estaban de poder ir al concierto de Beyoncé, quisieron mostrarles todo su apoyo para intentar animarlas. Sin duda, nadie se imaginó que pudiera llegar a pasarles algo como esto, por lo que ahora solo cabe mantener la esperanza de que pronto pueda surgirles una nueva oportunidad y que finalmente puedan disfrurtar de uno de los conciertos de Beyoncé.