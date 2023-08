Jacoténe, la cantante de TikTok que parece la encarnación de Amy Winehouse

Las redes sociales se han convertido en una de las principales vías para que los artistas más pequeños consigan una pequeña base de fans, y con eso dar el salto a la industria musical. Cientos de miles de personas se animan a subir sus covers de grandes éxitos, con el objetivo de que alguna de ella se haga viral y así puedan aumentar su número de seguidores. Cuando uno de ellos consigue cierto reconocimiento, es habitual que se anime a lanzar sus propias canciones, pero estas rara vez consiguen llamar la atención lo suficiente como para empezar una trayectoria prometedora. Excepciones como las de Justin Bieber, Shawn Mendes o Charlie Puth hacen que siga mereciendo la pena arriesgarse, y Jacoténe podría ser una de esas que logran despuntar.

Esta artista de 17 años sube sus versiones a TikTok, pero es en Twitter donde acaba de convertirse en un auténtico bombazo. Alguien decidió compartir la versión que había hecho de uno de los temas más conocidos de Amy Winehouse, y el gran parecido de sus tonos de voz ha servido para que miles de personas difundan el vídeo y que así acumule más de ocho millones de impresiones. Estas cifras contrastan enormemente con las del perfil de TikTok de Jacoténe, cuyos vídeos apenas cuentan con unas cuantas decenas de miles de views.

Por suerte, parece que esta gran difusión en Twitter ha servido para que muchos busquen su perfil de TikTok y su música, incluyendo su canción más reciente, 'You Already Know'. Su forma de cantar tan particular y su gran melena rizada ya la hacen memorable, pero su talento para la composición es justo lo que faltaba para convertirla en una estrella en potencia. ¡Ojalá que este momentazo viral le sirva para seguir escalando en popularidad!