Juanes, Amaral, La Pegatina y Die Antwoord entre los grandes nombres del Río Babel 2024

El festival Río Babel ha anunciado su cartel para la edición de 2024 que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de julio en la Caja Mágica de Madrid. El festival continúa con su propósito de tender puentes entre la música latinoamericana y española y lo demuestra un año más con un cartel en el que no faltan propuestas de ningún lado del charco, dando cabida a su vez a bandas y artistas muy consolidados del panorama y por otro lado a proyectos más frescos y emergentes.

Liderando el primer día encontramos al mítico artista colombiano Juanes, que este año ha lanzado un nuevo disco bajo el título de Vida Cotidiana. El compositor con canciones tan reconocidas como A Dios le pido o Camisa Negra nos regalará seguro un concierto memorable repasando éxitos de ayer y de hoy. La Pegatina, que recientemente anunciaron un parón durante todo 2025, darán uno de sus últimos conciertos en festivales antes de ello, llevando la fiesta que les caracteriza hasta el final. Nil Moliner, estará presentando su tercer disco de estudio titulado Lugar Paraíso mientras que el rapero argentino Trueno irrumpirá como uno de los platos fuertes de esta edición, ya que con tan solo 21 años y dos discos, ha logrado convertirse en un fenómeno a nivel mundial y todo un referente del freestyle y el rap. Completando el cartel estará Akriila, otra de las nuevas voces del urbano que vienen haciendo mucho ruido y que este mismo año ha lanzado su álbum debut 001. El mexicano Caloncho, el uruguayo Cardellino y Morochos, que estarán presentando su segundo disco de estudio De dónde vengo completarán el cartel del jueves 4 de julio.

La segunda jornada estará marcada por las actuaciones de una de las artistas más queridas y con más trayectoria de nuestro país que no es otra que Amaral. También por la del artista argentino Andrés Calamaro que estará por primera vez en el festival Río Babel y que seguro será otro de los shows más memorables de la edición. Otra de las bandas icónicas del pop español, La Oreja de Van Gogh, se subirá al escenario para hacer un repaso de todos sus grandes éxitos que seguro serán coreados por toda la multitud. Completando el cartel estarán Carlos Sadness que traerá música nueva al igual que Depedro que estará presentando su próximo disco del que ahora mismo conocemos el primer adelanto, Lugar Perfecto. Él Mató a un Policía Motorizado, vienen de lanzar uno de los mejores discos del año y presentarlo por todo el mundo, Super Terror y todos los hits de la banda argentina también sonarán en Río Babel 2024. Tampoco podía faltar Rayden, en uno de sus últimos conciertos antes de abandonar definitivamente su proyecto musical, por tanto, una de las actuaciones más especiales donde el artista hará un repaso de su discografía y presentará su último disco La victoria imposible.

El último día estará marcado por el increíble show del dúo de rap-rave Die Antwoord que regresarán a nuestro país después de muchos años dentro de su gira Reanimated Tour así como la fusión de ska, jazz, funk y rock de los australianos The Cat Empire. Otra banda clásica y con una extensa carrera que tampoco faltará será Babasonicos. La banda argentina viene de arrasar este año en diferentes países con su tour Trinchera Avanzada, llenando estadios como el Movistar Arena de Buenos Aires y este pasado sábado 16 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, en el que ha sido el concierto más grande de la historia del grupo. Dub Inc nos traerán la dosis de reggae y world music necesarias y el power trío madrileño Gilipojazz presentarán las canciones que formarán parte de su nuevo disco que verá la luz también el año que viene.

Road to Río Babel agota las entradas con Green Day al frente

A la espectacular oferta musical del Río Babel se suma este año el Road To Río Babel que contará con el gran concierto de Green Day. Este festival de un día ha agotado todas sus entradas con más de seis meses de antelación. El festival que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid el 1 de junio de 2024 estará encabezado por Green Day, que celebrarán sus 30 años de Dookie y los 20 de American Idiot, a la vez que presentan su nuevo disco Saviors. El cartel lo completarán las actuaciones de The Hives, The Interrupters, Lagwagon, Emlan, 30s40s50s y Maid of Ace.

La mítica banda estadounidense Green Day dará un concierto único en Madrid en el que presentarán su nuevo disco Saviors que verá la luz el próximo mes de enero. Lo que lo hará más especial aún será la celebración de los 30 años de Dookie y los 20 años de American Idiot, dos de los discos más importantes de su carrera y que a su vez han sido una gran influencia en la historia del punk rock internacional.