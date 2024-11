Juanjo Bona sacará su primer disco en 2025 y lo define como "onírico, folclore, jotero y pop"

Juanjo Bona es uno de los artistas salidos de la última edición de OT más queridos por el público. En octubre sacó El destello junto a su inseparable Martín Urritía y ahora llega Moncayo.

En la alfombra roja de los premios Glamour Women of the Year 2024 hablamos con el sobre su nuevo disco, si se imaginaba llegar a donde ha llegado y cuál sería su colaboración soñada.

Juanjo nos confiesa que no se imaginaba estar aquí "No me esperaba nada de esto porque yo hace un año veía este tipo de eventos en mi casa en el sofá estudiando ingeniería. Deseando dedicarme a la música y venir a estos sitios a hablar de mis proyectos, es un regalo".

También nos dijo que no tiene en mente retomar los estudios "ahora mismo no, los de ingeniería naval no. Otros sí, cada día estudio cosas nuevas, pero esos no" y que al Juanjo de diez años le diría que "prepárate para todo lo que se viene, que te va a venir, porque vino"

Le preguntamos por su nuevo disco que saldrá a la luz el próximo año y nos explicó que "Este 2025 voy a sacar un disco a principios de año en febrero".

Tras el disco hará su primera gira por España Tan mayor y tan niño, "Luego del disco hago una gira por España, por teatros que me encantan los teatros y va a ser totalmente glamouroso". También dice que sacará más música después.

Si tuviera que definir su disco con una palabra diría "náif" pero también tiene muchas más "onírico, folclore, jotero, pop" y termina confesando ante nuestra pregunta que su colaboración soñada sería con Rodrigo Cuevas: "Lo tengo ahí en la mente y algún día lo haremos. Ya le pude conocer y ojalá".