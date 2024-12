Judas Priest, Slipknot y Korn principales nombres del 20 aniversario del Resurrection Fest

El Resurrection Fest Estrella Galicia, el festival de rock, punk, metal y hardcore más grande del sur de Europa, está preparando su edición más espectacular para conmemorar dos décadas de historia. En junio de 2025, Viveiro (A Mariña) será el epicentro del metal con cartel que promete hacer historia y consolidar al festival como uno de los eventos musicales más destacados del continente.

Con una trayectoria de 20 años, el Resurrection Fest ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un referente global del género. Para su vigésimo aniversario, la organización ha confirmado que será la edición más grande y ambiciosa hasta la fecha, contando con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de Lugo y el Concello de Viveiro. Desde su anuncio, decenas de miles de abonos han sido vendidos, con entradas adquiridas por fans de más de 30 países diferentes.

El festival, que se celebrará entre el 25 y el 28 de junio de 2025, contará con un impresionante cartel liderado por gigantes de la música como Slipknot, KoRn (en su único concierto en España), Judas Priest y Till Lindemann, cantante de Rammstein. Estas bandas, entre las más influyentes del metal y el rock a nivel mundial, serán los platos fuertes de un evento que albergará cuatro escenarios y más de 85 artistas confirmados en esta primera tanda.

Entre los nombres más destacados también figuran Falling In Reverse, Jinjer, Tarja, Eagles of Death Metal, Skindred y Crossfaith, todos ellos con actuaciones exclusivas en España. Además, se suman Zeal & Ardor, Soen, Russian Circles, Ignite, Walls of Jericho, y el 25º aniversario de los españoles Angelus Apatrida, quienes han forjado un lugar especial en la escena internacional. La despedida de Pentagram y otras actuaciones únicas como las de Party Cannon, Municipal Waste y Harakiri for the Sky aseguran momentos irrepetibles en este aniversario épico.

Desde sus inicios modestos, el Resurrection Fest ha transformado a Viveiro en un lugar de peregrinaje para los amantes de la música metalera. Con una capacidad de convocatoria que no deja de crecer, la edición de 2025 promete superar todas las expectativas, reforzando su impacto económico y cultural en la región de A Mariña.

La organización ya ha adelantado que próximamente habrá información sobre opciones de camping, transporte y entradas diarias, mientras que los abonos generales están disponibles en su web oficial, resurrectionfest.es. Con el lema "Let’s Celebrate the Anniversary Together", el Resurrection Fest 2025 se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en Europa.