Kanye West opina que Spotify boicoteó el lanzamiento del disco Vultures 1: "Las plataformas de streaming son basura con los artistas"

El lanzamiento del disco Vultures 1 de Kanye West ha dado muchos titulares desde que se conoció su existencia hace unos meses, pero desde que viese la luz el pasado fin de semana, ha protagonizado muchos éxitos y controversias. Pocas horas después de que saliese el álbum, Spotify decidió quitarlo de su catálogo, para volver a subirlo poco después sin dar ninguna explicación. Ahora, Kanye West ha decidido ser muy crítico con las plataformas de streaming de música, ya que en una de sus últimas apariciones públicas le preguntaron qué opinaba de lo que había ocurrido.

"Somos número uno. Todo lo que hicieron nos ayudó. Me gusta, quitadnos, me gusta la simplificación". Así es como Kanye West arrancó sus declaraciones, y luego pasó a criticar que muchos de los grandes artistas que traen oleadas de usuarios a la app no reciban una compensación justa. Existe un reparto equitativo de un presupuesto señalado, pero el reducido grupo de artistas que suele ocupar los puestos más altos con el lanzamiento de cada álbum no obtiene, según Kanye West, un beneficio suficiente. El cantante opina, además, que existe una discriminación hacia ciertos artistas en concreto.

Kanye West ha conseguido posicionarse por primera vez como el artista más escuchado en Spotify, una clara muestra de que, además de tener una buena cantidad de fans fieles, consigue despertar el interés de los curiosos con su nueva música. Un disco nuevo de Kanye West no es algo que llegue todos los días, y es probable que el proyecto de Vultures, al que aún le faltan varios tomos por publicar, le vaya muy bien en las listas de las plataformas de streaming. ¡Ahora solo falta que también les vaya lo suficientemente bien económicamente como para que el artista esté satisfecho!