Karol G pide perdón por esta frase de su última canción +57 junto a Maluma, Feid y J Balvin que han tenido que cambiar

Tras arrasar en todo el mundo en 2023 con su disco Mañana será bonito Karol G no ha parado de sacar canciones en 2024. Tras el éxito de Si antes te hubiera conocido la colombiana quería superarse y para ello se rodeo de algunos de los cantantes urbanos más conocidos de su país para su siguiente canción titulada +57.

En canción lanzada el 8 de noviembre colaboran con Karol G su novio Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y Ovy On The Drums. Una combinación titular poderosa y que estaba destinada al éxito pero que ha terminado en polémica.

La culpa la ha tenido la letra de la canción que ha tenido que ser cambiada por un error que en 2024 no debería producirse. "Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones", escribía Rolling Stone en su reseña de la canción.

Una canción reggaetonera fiestera en la que hablan de drogas y mujeres en la que Feid y Maluma cantaban: "Una mamacita desde los fourteen. Entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti".

Las críticas no han tardado en sucederse hasta el punto de que Karol G ha tenido que disculparse y han vuelto a subir la canción a las distintas plataformas cambiando la palabra fourteen por eighteen.

"Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", escribió Karol G en un comunicado compartido en sus historias de Instagram.

No importa como se haya interpretado de mal la frase ni cuál era el verdadero sentido que se le quería dar. Se trata de una frase desafortunada pero que perpetúa un mensaje peligroso y además forma parte de una canción de muy bajo nivel para lo que nos tiene acostumbrada Karol G y los artistas que colaboran con ella.