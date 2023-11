Karol G y Taylor Swift: las dos campeonas de los Billboard Music Awards 2023

Estamos en plena época de entregas de premios de la industria musical: todavía con la resaca de los Latin Grammy que se organizaron en Sevilla, y con el sorprendente triunfo de Samantha Hudson en los MTV EMAs de hace apenas unas semanas, llegan los Billboard Music Awards 2023, con más presencia de artistas hispanohablantes que nunca. Aunque los grandes ganadores fueron los cantantes estadounidenses, Karol G tuvo una noche muy dulce con un doble galardón que la hizo arrasar con todo en las categorías de música latina.

Por desgracia, esa victoria tan grande de Karol G significó que, una vez más, Rosalía se fuese con las manos vacías de una de estas entregas de premios. Lo mismo ocurrió con artistas que han tenido su boom este año, como Peso Pluma, que no pudo llevarse ningún trofeo consigo. En cambio, Jungkook de BTS sí que tuvo la posibilidad de llevarse sus primeros premios en solitario.

Aunque poca duda cabe de que, como en casi todas las entregas de premios que hemos vivido este año, Taylor Swift fue quien se llevó la corona: con un total de diez victorias en esta gala, ha conseguido igualar a Drake en el número de trofeos de Billboard Music Awards, y ahora comparten el honor de ser los artistas con un mayor reconocimiento en este certamen. Morgan Wallen fue, sin embargo, el que se llevó más premios esa noche: un total de once.

Fueron muchas las actuaciones memorables que se pudieron ver esa noche, incluyendo la presentación del nuevo single de Karol G con Kali Uchis o la visita del grupo de K-Pop New Jeans. También pudimos ver a Mariah Carey cantando su gran éxito All I Want For Christmas Is You, que nunca había sido interpretado en una de estas galas. ¡Sin duda, una edición de los Billboard Music Awards que ha dado mucho de qué hablar!