Kevin Jonas comparte su lucha contra el cáncer de piel: "Asegúrate de que te revisen esos lunares"

Los fans de los Jonas Brothers, una de las bandas más queridas de la industria musical, se han conmovido tras el vídeo de Kevin Jonas donde anuncia que padece cáncer de piel.

"Es un pequeño cáncer de piel real que ha comenzado a crecer", explicó en la publicación. Este carcinoma se encontraba cerca de su cuero cabelludo, lo que hizo que los médicos actuaran rápidamente para extirparlo antes de que pudiera expandirse.

Además de compartir su propia experiencia, Kevin aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje de concienciación a sus seguidores. "Asegúrate de que te revisen esos lunares". Muchos perfiles que ofrecen información sobre esta enfermedad agradecieron este mensaje y la visibilidad a este problema que cualquiera puede sufrir.

El vídeo generó miles de mensajes de apoyo al intérprete de Leave Before You Love Me. "Nos acabas de asustar un montón, pero me alegro muchísimo de saber que te estás recuperando, te deseo mucha salud", comentó una de sus fans en el vídeo.

Tras la cirugía Kevin tranquilizaba a sus seguidores informando que se encontraba bien: “Ahora es el momento de sanar y regresar a casa”.

A pesar de este inesperado contratiempo, los Jonas Brothers siguen adelante con sus planes. La banda se prepara para su siguiente concierto en el festival Rock in Rio el 22 de junio en Lisboa.

Además, recientemente la banda ha tenido que posponer su gira europea de mayo a septiembre, incluido el concierto que se iba a celebrar en Barcelona: "Debido a problemas de itinerario, el concierto de Jonas Brothers que iba a celebrarse el 25 de mayo de 2024, ha tenido que ser reprogramado al día 26 de septiembre de 2024 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas que compraste para la fecha original serán válidas para esta nueva fecha", explican en la página de Live Nation donde todavía puedes hacerte con alguna entrada.