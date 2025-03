Lady Gaga reina en SNL: así fueron sus impactantes interpretaciones de Abracadabra y Killah

Lady Gaga fue la anfitriona e invitada musical del episodio de Saturday Night Live el sábado 8 de marzo, marcando su regreso al icónico programa en una noche llena de música, comedia y momentos memorables. La estrella del pop asumió el doble papel en un momento clave de su carrera, poco después del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Mayhem.

En su presentación musical, Gaga ofreció una impactante interpretación de su sencillo Abracadabra, cantándolo dentro de una caja de espejos iluminada que añadió un aire místico a su actuación. Más tarde, sorprendió al público al iniciar la primera mitad de su nueva canción Killah en los pasillos traseros del estudio, antes de trasladarse al escenario principal, donde se unió a su banda vestida con atuendos de neón. En un impresionante momento de la noche, realizó un cambio de vestuario en vivo, demostrando una vez más su talento para la teatralidad y la puesta en escena.

Además de su faceta musical, Gaga brilló en varios sketches cómicos a lo largo del episodio. En uno de ellos, interpretó a la excéntrica directora de una funeraria; en otro, protagonizó una hilarante canción sobre el uso excesivo de la palabra "matar". También llevó el humor a un nivel inesperado al dirigir un ritual satánico en medio de una fiesta de cumpleaños de Friendly, arrancando carcajadas del público con su entrega y carisma.

Durante su monólogo de apertura, Gaga hizo referencia con humor a su última experiencia como presentadora del programa en 2013. "La última vez que estuve aquí fue hace más de una década, y cada aspecto de mi actuación… envejeció de manera asombrosa", bromeó, antes de lanzar una indirecta sobre una controvertida presentación pasada. "No hay necesidad de buscar en Google ‘SNL 2013 Lady Gaga featuring R. Kelly’. No lo haremos, y yo no lo mencionaré… porque sería malo".

La cantante también se tomó un momento para hablar sobre su próxima incursión en el cine, mencionando con ironía su premio Razzie por su actuación junto a Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux. Además, compartió una anécdota personal sobre cómo su madre la presentó con su prometido, agregando un toque de calidez y cercanía a su discurso.

Esta es solo la segunda vez que Lady Gaga presenta Saturday Night Live, pero su quinta aparición como invitada musical. Su relación con el programa ha sido constante a lo largo de los años, y el mes pasado fue parte del especial por el 50 aniversario de SNL, donde subió al escenario del Radio City Music Hall de Nueva York junto a Andy Samberg para interpretar el icónico Dick in a Box de The Lonely Island.