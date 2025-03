Mother Monster ha vuelto: Lady Gaga regresa a sus orígenes por la puerta grande con Mayhem

La espera ha terminado: Lady Gaga ha vuelto por la puerta grande, más auténtica que nunca. Su séptimo álbum de estudio, Mayhem, ya está disponible. Este LP sigue a Chromatica (2020) y Harlequin (2023), la banda sonora de la fallida Joker 2, consolidando su regreso al pop electrónico que la catapultó a la fama.

Bajo la producción ejecutiva de Gaga, su prometido Michael Polansky y Andrew Watt, con Cirkut coproduciendo 12 de los 14 temas, Mayhem es una explosión de energía y nostalgia. El primer adelanto llegó el otoño pasado con Die With A Smile, un exitoso dueto con Bruno Mars, seguido por los sencillos Disease y Abracadabra, dos himnos de electro-pop que recordaban a la Gaga de los primeros años y que eran un fiel reflejo de lo que estaba por venir

Tras escuchar el álbum completo, podemos afirmarlo con seguridad: Mother Monster ha vuelto. Mayhem es un disco que recuerda a sus primeros trabajos—The Fame Monster y Born This Way—y promete deleitar a sus fans más fieles. Tanto el sonido como la estética del proyecto apuntan a esa Gaga transgresora que revolucionó el pop entre 2008 y 2011.

Sobre la elección del poderoso título y la inspiración del disco la propia Lady Gaga explicó: "Llamé al álbum ‘MAYHEM’ para conmemorar una parte de mí y de la vida que no siempre es fácil de aceptar. Al principio me costó nombrarlo así porque no quiero que ese sentimiento sea real. También soy una persona esperanzada, soy una soñadora. Pero me di cuenta de que son todas las fracturas de quienes somos y el caos del mundo lo que nos enseña el poder de la alegría, de bailar, llorar, reír, escuchar música y abrazar a quienes amamos. Este álbum es divertido, y me encantó el contraste de un disco con ese título que, al mismo tiempo, es una celebración".

Desde su lanzamiento, Mayhem ha sido comparado con The Fame Monster y Born This Way, ya que retoma la estética y los sonidos oscuros de aquellos proyectos. "Quería recorrer viejos caminos y, al mismo tiempo, abrir nuevos, lo que creo que es difícil de hacer", comentó Gaga en una entrevista con Rolling Stone. "Algunas canciones harán que la gente diga: ‘Oh, esto me recuerda a algo’, porque tengo un estilo propio, pero al mismo tiempo me esforcé por llevar mi sonido a otro nivel".

Además, algunos fans han notado referencias a otros artistas en ciertas canciones: Shadow of a Man tiene un aire a Michael Jackson, Vanish Into You recuerda a Prince, Killah evoca a David Bowie y How Bad Do U Want Me ha despertado comparaciones con Taylor Swift. Esta última, en particular, se ha vuelto viral entre las Swifties, quienes afirman que suena muy en la línea de la discografía de Taylor e incluso especulan con la posibilidad de que Swift haya hecho coros en la canción, aunque no está confirmado.

No estamos ante un disco que marque una nueva era en la música pop, pero Mayhem sí es un gran trabajo de Lady Gaga, volviendo a sus raíces y haciendo lo que mejor sabe: crear himnos de pop electrónico con momentos intensos. Es un álbum hecho para arrasar y, sin duda, será uno de los más destacados de 2025.

Queda por ver si Gaga lo llevará de gira. Aunque no hay anuncio oficial, la cantante ya tiene conciertos programados en México y Brasil, además de su regreso como cabeza de cartel en Coachella en abril.