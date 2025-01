Lady Gaga se convierte en la tercera artista de la historia en tener canciones número uno en Estados Unidos en tres décadas diferentes

En agosto, Lady Gaga lanzó su dúo con Bruno Mars, Die With A Smile, un tema de amor de la vieja escuela que debutó en el puesto número 3 del Billboard Hot 100. Durante meses, Die With A Smile estuvo en la cima. alcanza el Billboard Hot 100, pero fue bloqueado del puesto número 1, generalmente por Tipsy (A Bar Song) de Shaboozey, que reina desde hace mucho tiempo.

Pero ahora que toda la música navideña finalmente desapareció del Hot 100, la canción de Gaga y Mars finalmente alcanza el puesto número 1 en su vigésima semana en la lista. Como informa Billboard, Gaga ha entrado en las listas de éxitos, uniéndose a la muy pequeña lista de artistas que han obtenido múltiples éxitos número uno en tres décadas diferentes.

Die With A Smile es el sexto éxito número uno de Lady Gaga. Primero encabezó la lista con el doblete de Just Dance y Poker Face en 2009. Regresó al puesto número uno con Born This Way de 2011, el dueto de Bradley Cooper de 2019 Shallow y el Colaboración de Ariana Grande en 2020 con Rain On Me.

Los únicos otros rtres artistas que lograron al menos dos éxitos número uno por década a lo largo de tres décadas son Michael Jackson, que lo hizo en los años 70, 80 y 90 y su hermana Janet, que lo hizo en los años 80, 90 y 10.

Hay muchos artistas con largos períodos de éxitos número uno, pero ninguno de ellos alcanza ese punto de referencia bastante arbitrario. Stevie Wonder, por ejemplo, sólo consiguió un éxito número uno en los años 60. Paul McCartney estaría en la lista si incluyera su trabajo con los Beatles, pero no consiguió su primer número uno como solista hasta 1971.

Lo mismo ocurre con Diana Ross, quien también podría estar en esta lista gracias a que consiguió dos números uno fueron técnicamente acreditados a Diana Ross & The Supremes. Mariah Carey encabezó las listas muchas veces en los años 90 y 10, pero su canción navideña All I Want For Christmas Is You ha sido su único éxito número uno en las últimas dos décadas.

Otros artistas como Britney Spears habría necesitado un éxito más en las listas de los 90 para calificar y Madonna necesitaría uno más en los años 2000. Tampoco han conseguido este complicado logro gente como Rihanna o Elvis Presley.

Gaga celebró ese logro recién desbloqueado en un video de Instagram hoy, diciendo: "Me siento muy honrada de ser artista y de haber tenido tus oídos durante tanto tiempo. Gracias por escuchar, bailar y hacer tu arte junto con el mío".

Tener una carrera musical larga y exitosa no es algo tan complicado y la lista de artistas que han conseguido tener álbumes número uno en más de tres décadas diferentes es mucho más amplia. Lo han conseguido gente como U2, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Madonna o Barbara Streissand que ha tenido álbumes numero uno en seis décadas diferentes.