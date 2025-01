Leire Martínez anuncia que está trabajando en un disco en solitario y reacciona a la foto de Amaia con los miembros de LODVG

Leire Martínez ha reaparecido en la presentación de los Premios Dial Tenerife 2025, que este año presentará ella y ha confesado que está muy feliz porque "es un reto aunque es verdad que en los últimos años he estado haciendo cositas de este tiempo, pero me apetece un montón porque es muy divertido".

Allí, la artista ha hablado con los medios de comunicación y ha confesado que espera poder sacar disco este año en solitario aunque "no tengo prisa porque me apetece sentir que no es una obligación, pero de momento va bien, así que yo creo que va a dar tiempo".

Leire ha sido preguntada por la fotografía que Amaia Montero compartió hace unos días con los integrantes de La Oreja de Van Gogh y ha dejado claro que "hay guerras en las que no voy a entrar porque a veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos... todos".

Además, ha argumentado que no sabe "los motivos por los que lo ha hecho" por lo que "tampoco me voy a meter en algo que desconozco los motivos, desconozco lo que hay detrás, y entonces, tampoco le voy a dar una importancia que uno la tiene".

Tras esa imagen, muchos seguidores esperan que se vuelvan a unir, algo que la propia Leire no descarta: "Pues podría ser, honestamente... ¿qué quieres que te diga? ¿qué me va a revolver? pues seguramente sí". Si eso ocurre, lo afrontará de la mejor manera, ya que "al final son sus decisiones, y si ellos consideran que es lo mejor, pues así será".

Además, ha desvelado que "no" tiene ningún tipo de relación con ellos porque "hemos cortado relación", aunque asegura que no le negará el saludo a ninguno si se los encuentra por Donosti: "Por supuesto, y con sus familias, que nos conocemos mucho, y nos hemos cruzado, y yo mientras la gente quiera saludarme, yo no tengo ningún inconveniente con nadie".

Centrada en el disco que sacará este año, Leire ha comentado que "usaré las canciones para hablar de mí y hablar de mí implica muchas cosas", aunque ha dejado claro que "en mi vida y con todos los temas, nunca me gusta tratarlo casi como una venganza, o como si fuera 'venga, le voy a dar en el morro a no sé quién', no".

Ahora, lo único que desea es "tener la capacidad de hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa, primero conmigo y después con el resto, ¿no?".

Tras su salida inesperada de 'La oreja de Van Gogh', Leire ha reflexionado y cree que es momento de "cuidarse mucho a uno mismo y aprender a darte tu lugar tú misma, que creo que es fundamental, porque a veces, si no te lo das tú, no te lo acaba dando nadie".