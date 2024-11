Liam Payne no se suicidó, según la fiscalía: ¿Dónde está el Rolex que llevaba el día de su muerte?

A pesar de los rumores en sentido contrario, Liam Payne no se suicidó, dictaminaron los fiscales de Argentina. En cambio, dicen que el ex miembro de la banda One Direction probablemente estaba inconsciente cuando cayó desde un balcón del tercer piso en un Buenos Aires, y que tres personas habían sido arrestadas y acusadas en relación con su muerte.

Además policía argentina que investiga la muerte de Liam Payne todavía está buscando el Rolex desaparecido del cantante valorado en 30.000 libras. El reloj de diseño no fue descubierto durante las redadas la semana pasada en las casas de tres hombres sospechosos en la investigación criminal en curso.

El diario argentino La Nación dice que los registros de las casas de dos acompañantes femeninas con las que Liam pasó sus últimas horas antes de caer en el balcón del tercer piso de su hotel de Buenos Aires, que están siendo tratadas como testigos y no han sido acusadas de ningún delito, también resultaron en nada.

También se informó que el Hotel CasaSur Palermo sería registrado nuevamente en busca del costoso reloj. La operación según La Nación, se centrará en la suite de lujo del ex cantante de One Direction en caso de que el reloj, que los investigadores sospechan que puede haber sido robado, no lo encontraran la primera vez

Su muerte no será considerada un suicidio

"Aunque aún deben analizarse otros antecedentes médicos del historial clínico de la víctima, el fenómeno de la falta de defensa o reflejo de autopreservación en la caída, junto con otros datos relevantes de su consumo, nos permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución notable o pérdida de conciencia en el momento de la caída", se lee en el comunicado de la fiscalía publica argentina.

Los detalles de esta situación “descartan la posibilidad de un acto consciente o voluntario", continuó el comunicado. "En el estado en que se encontraba, no sabía lo que estaba haciendo ni podía entenderlo".

Payne murió a los 31 años después de caer desde un balcón en el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires el 16 de octubre. Un informe preliminar de la autopsia indicó que el cantante tenía "cocaína rosa" en su sistema en el momento de su muerte, que típicamente mezcla metanfetamina, ketamina y MDMA. Payne también tenía cocaína, benzodiazepina y crack en su sistema.