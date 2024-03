Lily Allen reconoce que tener a sus hijos "arruinó" su carrera musical: "No se puede tener todo"

La industria musical pop tiene una notable preferencia por los perfiles más jóvenes, y son raros los casos de las personas de más de treinta años que consiguen tener una relevancia notable en el sector. Las mujeres son las que lo han tenido siempre más difícil para mantener su éxito, especialmente cuando deciden tener descendencia, ya que la gestación y la crianza de los hijos son muy poco compatibles con el ritmo promocional que exige la industria. La cantante Lily Allen acaba de convertirse en tendencia precisamente por hablar de este problema, ya que ha reconocido que tener hijos "arruinó" su carrera musical, en lo que al éxito pop mainstream se refiere.

Estas declaraciones las dio en el podcast Radio Times, cuando le preguntaron cuál fue la estrategia que siguió para equilibrar su carrera musical con la decisión de tener hijos. La respuesta de Lily Allen fue clara y sencilla: "Nunca he tenido una estrategia en lo que a mi carrera se refiere, pero sí, mis hijos arruinaron mi carrera. Me molesta mucho cuando alguien dice que puede tenerlo todo, porque, francamente, no puedes. Decidí dar un paso atrás y concentrarme en mis hijos, y me alegro de haberlo hecho porque creo que son personas muy completas".

Si bien es cierto que Lily Allen perdió fuelle en las listas de éxitos tras tener a sus hijos, lo cierto es que el estrellato de esta artista nunca fue tan grande como para establecerla como una figura conocida del pop. Es probable que, en el caso de que hubiese decidido no tener hijos, su fama se hubiese difuminado de todas maneras. ¡Mientras esté contenta con las decisiones que tomó, no hay nada sobre lo que discutir!