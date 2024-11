Linkin Park anuncian una gigantesca gira mundial para 2025 en la que se olvidan de España

Linkin Park ha anunciado detalles de una gira mundial masiva para 2025, que incluye conciertos en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y media Europa pero en la que se han olvidado por completo de España.

Esta gira mundial se produce después de que Linkin Park confirmara su regreso a principios de este año, anunciando el nuevo álbum From Zero, que será el primero desde el fallecimiento del líder Chester Bennington y que cuenta con Emily Armstrong como líder. Un nuevo disco que ha visto la luz el 15 de noviembre y que tiene cañonazos como Two Faced.

Tras la noticia del próximo álbum, Mike Shinoda y compañía. han compartido un puñado de sencillos, incluidos Heavy Is The Crown, The Emptiness Machine, Over Each Other y Casualty, y se han embarcado en varios shows en vivo.

Ahora, la banda ha confirmado los detalles de una gran gira mundial que comenzará el próximo año. Los conciertos son una extensión de la gira en curso From Zero y comenzarán a principios del próximo año y llegarán a estadios y arenas de América del Norte, Europa, Asia y América Latina.

A partir del 31 de enero en la Ciudad de México, el nuevo calendario incluye los primeros espectáculos en estadios de Linkin Park en Tokio y Ciudad de México desde 2017. También incluye varias apariciones notables en festivales de todo el mundo.

La banda actuará en junio y julio en Austria, Checoslovaquia, Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra, Paises Bajos, Bélgica, Polonia y Francia pero se han olvidado por completo de España y Portugal.

Todavía hay algunos fans que suspiran por la posibilidad de que puedan dar un concierto en el Mad Cool pero prácticamente imposible que ocurra. El festival se celebra del 10 al 12 de julio en Madrid, el 11 tienen concierto anunciado en París y no tocan dos días seguidos en ningún momento.

La última vez que actuaron en nuestro pais fue en junio de 2017 en el Download Festival unas semanas antes de la trágica muerte de Chester Bennington.