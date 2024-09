Linkin Park regresan con nueva cantante, disco y gira tras la muerte de Chester Bennington en 2017

La influyente banda de metal alternativo Linkin Park ha anunciado que se han vuelto a juntar, siete años después de la muerte en 2017 de su cantante Chester Bennington, y planean realizar una gira y lanzar un álbum de estudio este otoño.

La nueva cantante del grupo es Emily Armstrong, anteriormente conocida como miembro de la banda de rock Dead Sara de Los Ángeles.

Además Linkin Park también tiene un nuevo baterista en Colin Brittain, quien reemplaza a Rob Bourdon de la banda.

Los miembros restantes del grupo son el rapero y productor Mike Shinoda, el guitarrista Brad Delson, el DJ Joe Hahn y el bajista Phoenix, quienes fundaron la banda en Agoura Hills en 1996.

Linkin Park lanzará un nuevo álbum de 11 canciones, From Zero, el 15 de noviembre, el primero desde One More Light de 2017, que salió apenas dos meses antes de que Bennington se suicidara en su casa de Palos Verdes Estates. El sencillo principal del disco se titula The Emptiness Machine y ya ha visto la luz.

En un comunicado, los cuatro fundadores sobrevivientes, que llamaron a su banda Xero antes de que Bennington se uniera y la rebautizaron como Linkin Park, dijeron que habían comenzado a quedar en los últimos años en un intento de "reconectarse con la creatividad y la camaradería" de sus primeros días.

Shinoda explicó que el título de From Zero "se refiere tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente. Sonora y emocionalmente, se trata del pasado, presente y futuro, abrazando nuestro sonido característico, pero nuevo y lleno de vida. Fue hecho con un profundo agradecimiento por nuestros compañeros de banda nuevos y antiguos, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans".

"Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y emocionados por el viaje que tenemos por delante", añadió.

La próxima semana, Linkin Park iniciará una serie de seis conciertos en ciudades de todo el mundo con un espectáculo en el Kia Forum de Inglewood el 11 de septiembre; las otras paradas del itinerario de la banda son Nueva York; Hamburgo, Alemania; Londres; Seúl; y Bogotá, Colombia.

En 2017, los miembros de Linkin Park rindieron homenaje a Bennington con un espectáculo en el Hollywood Bowl en el que actuaron junto a miembros de Blink-182, No Doubt, Korn, Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon y System of a Down, entre otros artistas.