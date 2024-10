Lizzo deja en shock a sus fans al mostrar su impresionante transformación física

Lizzo, una de las artistas más polémicas y exitosas del momento, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al compartir su transformación física en un reciente vídeo de TikTok. Conocida por éxitos como Truth Hurts y About Damn Time, la cantante de 36 años ha documentado su rutina de ejercicios y su progreso en el gimnasio, mostrando su dedicación al bienestar físico.

En su última publicación, Lizzo aparece en un vídeo que comienza con una toma de "antes" en ropa interior negra, seguida de una transición al "después", donde luce un elegante body gris de su propia marca de ropa, Yitty. El mensaje que acompaña al vídeo subraya el empoderamiento que Lizzo quiere transmitir: la belleza no está limitada por un número en la balanza.

La cantante, que ha sido una firme defensora de la diversidad corporal, ha dejado claro que su transformación no responde a las presiones sociales, sino a su deseo de sentirse bien en su piel. En un segundo vídeo, Lizzo vuelve a lucir el body gris mientras baila y canta la canción clásica de No Doubt, I’m Just a Girl, añadiendo el toque de humor que la caracteriza.

Lizzo lleva tiempo compartiendo sus entrenamientos y motivando a sus seguidores a mantener la constancia. En una de sus publicaciones recientes en Instagram, donde la siguen más de 13 millones de personas, animó a su comunidad con un mensaje inspirador: "Si estás leyendo esto... recuerda que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. ¡Mantente enfocado!".