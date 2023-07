Mala Rodríguez, criticada por interrumpir el concierto de un artista que actuaba antes de ella

Un pequeño clip de vídeo fuera de contexto es todo lo que hace falta para que una figura conocida sea cancelada en las redes, y la cantante Mala Rodríguez ha sido el último ejemplo de ello. Durante una de sus últimas actuaciones en las fiestas de un pueblo, le tocó actuar después de un artista llamado Jere, y se vio en la obligación de interrumpir su show porque el programa se había retrasado de forma notable. Una cuenta fan del artista interrumpido ha publicado el vídeo de ese momento con un ataque a la cantante, y eso ha despertado una oleada de comentarios de odio.

Si bien es cierto que interrumpir a un artista en mitad de su canción es algo irrespetuoso (podría haber esperado, al menos, a que la canción acabara), no se sabe nada de lo que estaba ocurriendo detrás del escenario. Las fiestas de pueblos más pequeños no destacan por estar especialmente bien organizadas, y es probable que el equipo de Mala Rodríguez tuviese algún problema o compromiso que no fuese compatible con el retraso que se estaba produciendo en ese concierto. Nadie interrumpe a otro artista por gusto, y es muy posible que la cantante no tuviese más remedio que hacer lo que hizo para poder montar su show bajo las condiciones acordadas con el ayuntamiento local.

Ya sea porque no se ha enterado de la polémica o porque no le ha parecido digna de su atención, Mala Rodríguez ha seguido publicando en sus redes sin hacer ninguna mención al asunto. Es de sobra conocido que esta cantante derrocha confianza y actitud, así que es poco probable que los mensajes de odio que se han acumulado tras este clip viral le hayan afectado demasiado. El que sí ha respondido es el artista interrumpido, Jere, que ha confesado que le habría gustado reaccionar de forma diferente a la que lo hizo, con menos buenrollismo. ¡Viendo que cada cuál cree tener la razón en este asunto, a saber lo que ocurrió realmente entre bambalinas para darse este conflicto!