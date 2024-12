Mariah Carey y su All I Want for Christmas Is You arrasan un año más: las cifras que demuestran su largo reinado navideño

Pocos temas navideños tienen el impacto global de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Cada año, el clásico de 1994 revive con fuerza al llegar diciembre, y 2024 no ha sido la excepción: el tema alcanzó el número 4 en Spotify Global con nada menos que 8,39 millones de reproducciones el 1 de diciembre, su mejor marca histórica en la plataforma.

Los datos confirman que la canción es un fenómeno atemporal. En 2023 ocupó el primer puesto con 7,16 millones de escuchas en el mismo día, mientras que en 2022 registró 4,75 millones, alcanzando el tercer lugar. Desde 2017, las cifras han crecido de manera exponencial: en ese año, logró 2,75 millones y se posicionó en el puesto 12.

Este crecimiento no solo refleja la nostalgia y el cariño que el público siente por la canción, sino también la fuerza de las plataformas digitales para amplificar el alcance de los clásicos. A lo largo de los años, All I Want for Christmas Is You ha cimentado su estatus como un himno navideño global, gracias a su pegajosa melodía y a la emotividad que Mariah Carey imprime en cada nota.

Además de su éxito en Spotify, el tema suele liderar listas en otras plataformas y ha batido récords de ventas físicas y digitales, generando una fortuna estimada de más de 60 millones de dólares en derechos de autor para la artista.

Aunque la competencia navideña es feroz, Carey parece tener el monopolio del espíritu festivo. Las cifras de este año no solo superan sus propias marcas, sino que consolidan su lugar como la reina indiscutible de la Navidad. Para muchos, diciembre no comienza oficialmente hasta que All I Want for Christmas Is You empieza a sonar.