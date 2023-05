Matty Healy dejó de besar a sus fans en sus conciertos en honor a Taylor Swift antes de los rumores de que estaban saliendo juntos

Los vídeos de Matty Healy besando a sus fans durante los conciertos de la gira de presentación del disco 'Being Funny in a Foreign Language' de The 1975 se volvieron muy virales a finales de 2022 generando un intenso debate. Evidentemente Healy preguntaba a sus fans antes de plantarles el conflictivo morreo pero la polémica estaba servida.

Aparentemente Matty Healy decidió abandonar la extraña tradición de besar a sus fans en el escenario, por respeto a la reina Taylor Swift, semanas antes de que saltara la noticia en la prensa británica que la pareja estaba saliendo.

Los rumores afirmando que la pareja está "locamente enamorada y lista para hacer público" su romance son cada vez más insistentes y llegan semanas después de que Matty anunciara que ya no besaría a nadie del público durante sus conciertos con The 1975.

En imágenes de TikTok resurgidas de un concierto en enero, Matty le dijo a la multitud que estaba abandonando su extraña tradición por respeto a Taylor, después de que ella se uniera a él en el escenario.

Le dijo a la audiencia que abarrotaba el 02 Arena de Londres, y que incluía a Taylor, el 12 de enero: "No voy a besar a nadie frente a Taylor Swift, tengan un poco de respeto. Delante de la Reina, no está pasando".

Matty luego llevó a Taylor al escenario donde esta preguntó al público enloquecido: "¿Está bien si canto?" antes de interpretar en acústico su éxito 'Anti-Hero' y versionar 'The City' de The 1975.

No sabemos si realmente están juntos pero la verdad es que el vídeo de Matty Healy está corriendo como reguero de pólvora por todas las redes sociales y no es para menos.