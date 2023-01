Las mejores canciones de reggae de la historia, por voto popular

Twitter está más musical que nunca: apenas unos días después de elaborar su propia lista de las mejores canciones de RnB de la historia, le ha llegado su turno al género del reggae. Este estilo de música es mucho menos popular que el RnB, pero eso no significa que sus fans no se hayan volcado con el mismo entusiasmo en compartir aquellas canciones que más les gustan. Entre las más votadas por los usuarios de Twitter, están algunas opciones bastante sorprendentes y nostálgicas.

Lo cierto es que el reggae es un ritmo que, a pesar de tener unas raíces muy específicas, ha enamorado a oyentes de todo el mundo, y se ha contagiado incluso a la producción de canciones infantiles. Su carácter alegre y buenrollista lo convierte en uno de los géneros más versátiles, en cuanto al escenario y el momento en el que se puede escuchar. Aunque todos podemos nombrar algunos grandes éxitos del reggae, esta lista se ha encargado de poner en valor también otras obras no tan apreciadas.

Con tantas propuestas de reggae potentes como las que se han compartido a través de los citados de este tuit, no hay excusa para crear una playlist de canciones de reggae perfecta. Desde los grandes clásicos hasta los artistas más recientes, todos los grandes exponentes de este género musical se ven las caras en este momento de apreciación de la música reggae que se ha vivido a través de Twitter. La lista todavía puede expandirse, así que si no has encontrado tu tema favorito de reggae por ahí, puede que sea buena idea compartirla con los demás. ¡Es momento de poner en valor la música de calidad!