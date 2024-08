Los mejores singles lanzados esta semana: Sabrina Carpenter, Coldplay, blink-182 , Dani Fernández y más

Analizo algunas de las principales novedades musicales de esta semana de verano. La semana, más tranquila que la anterior, viene marcada por el lanzamiento del esperado nuevo disco de Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet.

Agosto sigue siendo un mes musical y este viernes 23 nos encontramos, además de con Sabrina Carpenter, con nuevas canciones interesantes de Coldplay, Fountaines D.C., blink-182 y Dani Fernández entre otras.

Taste – Sabrina Carpenter

El nuevo disco de Sabrina Carpenter, que hemos analizado en profundidad, está destinado a convertirse en uno de los más exitosos del año y Taste es una de sus grandes canciones pop.

We Pray – Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna y Tini

Coldplay lazan este esperanzador adelanto de su nuevo disco Moon Songs y lo hacen rodeados del rapero británico Little Simz, el cantante nigeriano Burna Boy, la cantante chileno-palestina Elyanna y la cantante argentina Tini.

In The Modern World – Fountaines D.C.

Este quinteto irlandés de post-punk acaba de lanzar su esperado cuarto disco de estudio, Romance, con el que demuestran que son uno de los grupos rockeros más interesantes y vivos del momento.

All In My Head – blink-182

El trio californiano siguen jugando a lo mismo de siempre con su nuevo single y nos traen otra canción de punk-pop facil pensada para saltar, bailar y corear.

Me has invitado a bailar – Dani Férnandez

Dani Férnandez sigue demostrando su estado de forma con Me has invitado a bailar otra canción pop-rock que recuerda a la versión más mainstream y pegadiza del mal llamado indie español.

Además no te puedes perder nueva música interesante de Bunbury, Pet Shop Boys, Bonobo y Elefantes entre muchos otros que puedes encontrar en esta playlist que actualizo semanalmente.