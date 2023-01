Miley Cyrus y Shakira, dos mujeres y una misma historia: ¿qué relación tienen 'Flowers' y la sesión con Bizarrap?

Las historias de amor son unas de las fuentes de inspiración más habituales para los artistas pop, y la mayoría de los grandes éxitos que escuchamos en la radio están inspirados en ellas. Lo que resulta realmente curioso es que dos figuras de la música, sin ninguna relación entre ellas, vivan relaciones de pareja tan similares como las que han tenido Shakira y Miley Cyrus. Ambas han lanzado sus canciones de ruptura al mismo tiempo, y con ello han despertado muchas comparaciones. Este hilo de Twitter que analiza las semejanzas entre sus historias de amor ha logrado hacerse totalmente viral por ellas.

Aunque Miley y Shakira están separadas por unos cuantos años de edad, sus relaciones con Liam Hemsworth y Gerard Piqué, respectivamente, han sido sorprendentemente similares. Ambas han pasado cerca de una década con ellos, y han vivido algunos de los mejores momentos de su trayectoria como artistas mientras se esforzaban en mantener viva su relación. Los conflictos que llevaron a su separación fueron muy similares, e incluso existen rumores de infidelidad en ambos casos.

Ahora, Miley estrena 'Flowers', una canción de amor propio con muchas referencias a su expareja, Liam Hemsworth, y a la canción favorita de este: 'When I Was Your Man', de Bruno Mars. Miley se sirve de la letra de la canción de Mars y la altera para decir que va a amarse mucho más a sí misma de lo que él la amó nunca. Un cierre perfecto para una relación tan turbulenta, y un gran comienzo para la nueva era musical de la cantante, que está a punto de dar el pistoletazo de salida. En apenas dos meses verá la luz 'Endless Summer Vacation', el nuevo disco de Miley Cyrus, y algo nos dice que será uno de los más poderosos que ha publicado hasta la fecha.