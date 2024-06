DEMANDADO

Una modelo de OnlyFans y ex asistente de Kanye West demanda al polémico artista por acoso sexual y despido injustificado

Una ex modelo de Only Fans y ex asistente de Kanye West llamada Lauren Pisciotta, que cobraba un un millón de euros al año, ha demandado al artista por acoso sexual y despido injustificado, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.