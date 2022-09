¿Qué canciones llevará Motomami Deluxe?

Motomami Deluxe de Rosalía está a punto de caramelo: 48 horas para el lanzamiento de un disco que ya se ha lanzado y ni por esas baja el hype que rodea a la cantante. La catalana es especialista en levantar los ánimos musicales de sus fans, incluso con una reedición ampliada de su último éxito.

"La semana que viene va a salir Motomami Deluxe", anunció sin rodeos hace unos días en República Dominicana, donde la ha llevado su World Tour. "Significa que las canciones que hemos estado tocando en estos shows las podéis oír cuando queráis", añadió, con el aplauso incondicional de los presentes.

Se refiere, claro, a 'Despechá', 'Lax', 'Aislamiento' y 'Dinero y Libertad', cuatro temas que se han podido oír por primera vez en directo antes de que tuviera una versión comercial. Es una práctica arriesgada, como tantas otras de las decisiones que toma la de Sant Esteve, pero el negocio podría salirle muy redondo.

Que no llegaran al lanzamiento original de Motomami ha podido suponer más tiempo de producción y quizá con ello una superior calidad final, y una excusa perfecta para relanzar un disco que lleva seis meses en el mercado.

El tracklist es sin embargo motivo de debate en redes, dado que no existe anuncio oficial del mismo y las teorías sobre qué 'debería' llevar el disco incluyen temas descartados, colaboraciones o versiones en directo de sus canciones más populares.

En la buena costumbre rosalística, no sería raro escuchar sorpresas rollo 'La Kilié' o 'Thank You' (ambas inéditas), o remixes de canciones ya editadas. Lo que parece improbable es que Deluxe incluya 'El Pañuelo', la reciente colaboración con Romeo Santos, ya que para eso tendrás que irte al disco que acaba de publicar el estadounidense de origen dominicano.

Hay un detalle que podría ensombrecer el párrafo anterior: son temas que no ha cantado en sus directos del World Tour, por lo que el inminente estreno podría ceñirse a lo escuchado en el mismo. El viernes saldremos de dudas.