Los movimientos que hizo Spotify que cambiaron la música para siempre

Spotify es la plataforma n.º 1 de streaming de música en el mundo, por encima de servicios como YouTube Music, Apple Music, Tidal o Deezer, y también por encima de Tencent, el gigante chino, y Ganaa, el servicio de streaming más popular en la India. Alabada por muchos y criticada por otros, sobre todo por lo poco que ganan los artistas a través de ella, lo cierto es que lleva años siendo uno de los principales actores que marcan el ritmo de la industria musical.

En los años 2000, la industria musical estaba viviendo una época revuelta: mientras las ventas de CD bajaban, florecían sitios como Napster o eMule, y aumentaban la piratería y las descargas ilegales. En medio de toda esa situación, Apple no consiguió, con iTunes y los iPods, generar un modelo que solucionara el problema.

En medio de todo eso, apareció una pequeña startup sueca llamada Spotify que tenía una premisa revolucionaria que ha terminado cambiando la música para siempre. Un hilo publicado en Threads por @thealexze resume la historia del éxito de Spotify y ya acumula más de 1.000 'me gusta'.

Daniel Ek, fundador de Spotify, se dio cuenta de que la gente no robaba música porque fuera gratis, sino porque los sistemas que había para comprarla eran demasiado malos. Ante esto, su respuesta no fue luchar contra la piratería, sino unirse a ella: hacer lo que ellos estaban haciendo, pero de forma legal y mucho mejor.

La visión de Ek sorprendió a todos:

- Cada canción jamás hecha.

- Disponible al instante.

- Transmitir, no poseer.

- Gratis con anuncios.

- $9.99 sin anuncios.

La industria musical explotó: no lo vio nada claro al principio y muchos pensaron que era un suicidio, algo que reflejan muy bien en la interesante serie sueca The Playlist, en la que cuentan la historia de la compañía.

En un primer momento, los principales sellos discográficos se negaron a escuchar. "¡El streaming acabará con la música!", "¡Los artistas morirán de hambre!" o "¡Esto es peor que la piratería!" son frases apuntadas por @thealexze.

Pero Ek no estaba vendiendo música, sino que estaba vendiendo la libertad de poder consumir la música que quieras y cuando quieras. Recordemos que el concepto del streaming no era algo que estuviera presente en la sociedad de aquel entonces, en la que no existían plataformas como Netflix, Disney+ o MAX.

La gente estaba acostumbrada a comprar discos en formato físico o digital, o a descargárselos ilegalmente para luego escucharlos en sus ordenadores, teléfonos móviles o reproductores MP3.

Pero lo que ofrecía Spotify era algo completamente diferente y que cambiaría la forma en que se consume música y hasta la forma en que se crea.

Lo primero que hicieron fue ir a por la piratería, creando un servicio que fuese mucho más fácil de usar que los torrents, mucho más rápido y por una tarifa plana bastante más barata que comprarte uno a uno los discos que querías escuchar en iTunes.

Lo siguiente fue hacer la mejor herramienta que te permitiera escuchar prácticamente cualquier canción —en los primeros años faltaban algunos artistas como The Beatles— al instante.

Después llegó un eficiente diseño y cosas como las playlists personalizadas, el Spotify Wrapped, las playlists editoriales y la entrada de los algoritmos para recomendarte canciones.

Spotify Wrapped | Spotify

El eficiente diseño, el apoyo de la industria —que terminó entrando por el aro y llegando a acuerdos para que sus catálogos musicales estuvieran en la plataforma— y el buen hacer de la empresa hicieron que explotara y creciera, desde 1 millón de usuarios en 2010 a 75 millones en 2015 y 550 millones en 2023.

La realidad de Spotify hoy:

- 31% de cuota de mercado global.

- Ingresos anuales de 12.000 millones de dólares.

- Más de 100 millones de suscriptores de pago.

- 4 horas promedio de escucha diaria.

Mientras esperamos la salida del Spotify Wrapped de 2024, me ha parecido compartir este interesante hilo que resume, por encima, la historia de Spotify y algunos de sus mayores logros.