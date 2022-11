Muere a los 55 años Mimi Parker, batería y cantante de Low

El mundo de la música lamenta la perdida de una de sus voces de culto más carismáticas. Mimi Parker, la cantante y batería de la banda de slowcore e indie rock Low. Mimi ha fallecido a los 55 años a causa de un cáncer de ovarios.

"Amigos, es difícil poner el universo en lenguaje y en un mensaje corto", publicó la cuenta oficial de Twitter e Instagram de la banda el domingo por la mañana. "Ella falleció anoche, rodeada de familia y amor, incluido el suyo. Mantengan su nombre cerca y sagrado. Comparte este momento con alguien que te necesite. El amor es sin duda lo más importante".

Formada en 1993 por Parker y su esposo Alan Sparhawk en Duluth, Minnesota, Low emergió como un grupo crucial en lo que se definiría como el movimiento slowcore de la década. Conocida por sus instrumentales hermosamente simples, monótonos y oscuros, la banda se basó en las delicadas armonías vocales de su pareja central, que podían atravesar incluso el ruido más áspero.

Nacida y criada en Minnesota, en una entrevista con la revista Chickfactor Parker dijo que creció en una familia de músicos, de madre que aspiraba a ser cantante de country. Por lo general, cantaba como la principal", le dijo a Terry Gross en una entrevista de 2005 con Fresh Air. de hacer música temprano con su familia."Desde el principio aprendí a escuchar, dibujar y crear armonías".

El debut de la banda, 'I Could Live in Hope', se lanzó en 1994 con gran éxito de crítica, y Low lanzaría 13 álbumes en 27 años. La banda firmó con el influyente sello Sub Pop en 2004, y su sonido dinámico continuó expandiéndose con lanzamientos como 'Double Negative', considerado por muchos uno de los mejores discos de 2018.

En agosto, la banda canceló una serie de shows en Europa para adaptarse a los tratamientos contra el cáncer de Parker, y luego anunció en octubre que cancelaría una gira europea por completo, esta vez”, escribió Sparhawk en un comunicado en ese momento.

En un episodio de 2022 del podcast de Sheroes Radio, Parker reveló que le habían diagnosticado cáncer de ovario en diciembre de 2020. "Creo que es importante, cuando las personas reciben un diagnóstico, algunas personas tienden a preguntar por qué, por qué a mí". Parker dijo. "Nunca tuve eso. Siempre fue así, ¿por qué no? Todos estamos sujetos a lo que sea que suceda al azar. Así que eso acaba de cambiar mi perspectiva por completo".

Parker y Sparhawk tuvieron dos hijos: una hija, Hollis y un hijo, Cyrus. Ambos han perseguido intereses musicales. Recientemente, Cyrus ha estado actuando con Alan Sparhawk y otros músicos de Duluth en la nueva banda Damien.