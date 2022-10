Muere en un accidente doméstico D. H. Peligro, ex batería de los Red Hot Chili Peppers

Darren Henley, el batería más conocido como D.H. Peligro, falleció en su casa de Los Angeles el pasado 28 de octubre tras caer de espaldas y golpearse en la cabeza, muriendo en el acto.

La noticia fue confirmada desde la cuenta oficial de Twitter de The Dead Kennedys, banda en la que participó como batería. En el mensaje confirman su muerte accidental que que los próximos compromisos de la banda se anunciarán en unos días. También mandan un mensaje de consuelo para la familia del músico.

D.H. Peligro también fue parte de los Red Hot Chili Peppers, con quien trabajó durante un periodo corto de tiempo como batería, en el periodo entre que Jack Irons abandonó la banda y hasta que se unió Chad Smith. Con The Red Hot Chili Peppers grabó varios temas del cuarto disco, 'Mother's Milk'.

Además, en su andadura como músico D.H. Peligro actuó también con bandas como Jungle Studs, The Feederz, Lock-Up, Nailbomb, The Hellations, Reverend Jones o The Two Free Stoges.