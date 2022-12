Muere Christine McVie, legendaria cantante y teclista de Fleetwood Mac

La británica Christine McVie, vocalista y teclista de la banda de rock Fleetwood Mac, murió este miércoles tras sufrir una "corta enfermedad", anunció su familia en un comunicado.

La artista, que se retiró en 1998 pero volvió a unirse al grupo en 2014, falleció "en paz" en un hospital esta mañana acompañada de sus allegados, según la nota publicada en su página oficial de Facebook.

Sus compañeros de Fleetwood Mac expresaron su dolor por la muerte de McVie. "No hay palabras para describir nuestra tristeza" tras la muerte de una artista "verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida", afirmó la banda en Twitter.

"Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella", continúa el comunicado.

El grupo, formado en Londres en 1967 por el vocalista y guitarrista Peter Green, el pianista y vocalista Jeremy Spencer, el batería Mick Fleetwood y el bajista Bob Brunning, expresó su agradecimiento por los "fantásticos recuerdos" que ha dejado tras de sí McVie.

Nacida bajo el nombre de Christine Perfect, la artista cambió su apellido al casarse con el bajista John McVie, que se unió a Fleetwood Mac tras haber pasado por el grupo John Mayall and the Bluesbreakers.

La cantante y pianista fue una parte fundamental de la época dorada de Fleetwood Mac desde que entro en la banda a principios de los 70. Ella es la compositora de muchas de las canciones más conocidas de la banda como 'Little Lies', 'Everywhere', 'Songbird', 'Don't Stop' o 'You Make Lovin Fun' entre muchos otros.

Las palabras de Stevie Nicks, su amiga y compañera en el grupo, han sido de lo más emotivas. "Hace unas horas, me dijeron que mi mejor amiga en todo el mundo, desde el primer día de 1975, falleció. Ni siquiera sabía que estaba enferma... hasta la noche de sábado", escribió Stevie Nicks en su emotivo mensaje.

"Quería estar en Londres. Quería llegar a Londres. Pero nos dijeron que esperaramos", añadió la voz de Fleetwood Mac, señalando que no alcanzó a despedirse de su amiga en su hogar en Londres.

"Desde el sábado, una canción sonaba en mi cabeza, una y otra vez. Pensé que se la podría cantar, así que se la estoy cantando ahora. Siempre supe que necesitaría estas palabras", continuó Stevie Nicks. La música pierda a una de las artistas más poderosas e infravaloradas de la historia del pop.