Nine Inch Nails, nuevo gran nombre que se une al cartel del Mad Cool 2025

El Mad Cool Festival 2025 ha dado a conocer su esperado cartel diario y ha ampliado su alineación con nuevas y emocionantes incorporaciones. Entre los nombres destacados se encuentran Nine Inch Nails, Bad Nerves, Geordie Greep, Chloé Callet y Kingfishr, además del debut de Brunch Electronik x Mad Cool, una jornada dedicada exclusivamente a la música electrónica que promete convertirse en un punto de referencia dentro del festival.

Los icónicos Nine Inch Nails, liderados por el carismático Trent Reznor, serán los cabezas de cartel el viernes 11 de julio, marcando su triunfal retorno a Mad Cool tras su electrizante actuación en 2018. Conocidos como pioneros del rock industrial de los años 90, la banda sigue dejando huella en la cultura contemporánea, no solo a través de su música sino también mediante su contribución al cine y la producción musical.

Completando esta nueva tanda de artistas se encuentra el enérgico punk británico de Bad Nerves, la innovadora propuesta experimental de Geordie Greep, exlíder de Black Midi, los ritmos eclécticos de la talentosa DJ neoyorquina Chloé Caillet, y el emotivo folk alternativo de los irlandeses Kingfishr. Cada uno de ellos aporta un estilo único que enriquecerá la experiencia musical del festival.

Así queda el cartel por días

Mad Cool 2025 arrancará el jueves 10 de julio con actuaciones de lujo encabezadas por Kings of Leon, Gracie Abrams, Iggy Pop y Weezer. El viernes 11 será el turno de Nine Inch Nails, junto a artistas como Noah Kahan, Alanis Morissette y Benson Boone. Finalmente, el sábado 12 de julio contará con estrellas como Olivia Rodrigo, Justice, Arde Bogotá y Thirty Seconds to Mars.

El festival también mantiene su compromiso con el talento emergente gracias a las iniciativas ‘Mad Cool Talent by Vibra Mahou’ y ‘Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou’, que ofrecerán a bandas y DJs emergentes la oportunidad de brillar en un escenario de proyección global.

Una nueva apuesta: Brunch Electronik x Mad Cool

Por primera vez, el festival incluirá una jornada específica para los amantes de la música electrónica. El domingo 13 de julio, Brunch Electronik traerá a algunos de los DJs más destacados del panorama internacional en un evento marcado por la inclusividad y el ambiente festivo. Este formato, reconocido como un referente nacional en el clubbing, amplía la propuesta del Mad Cool con un espacio único dedicado al género electrónico. Las entradas para esta jornada especial estarán disponibles de manera independiente a partir del lunes 27 de enero en madcooltickets.com.

Vuelta a un recinto comprometido con la sostenibilidad

El Mad Cool Festival 2025 se celebrará nuevamente en el Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, al sur de Madrid. Este recinto de más de 185.000 metros cuadrados combina ocio, cultura e innovación, y se ha posicionado como un ejemplo de compromiso con un futuro más verde y consciente. Diseñado para la gestión responsable, busca consolidarse como un epicentro cultural y social clave en la región.

La preventa exclusiva para socios de Mad Cool comenzará el viernes 24 de enero a las 10:00 y se extenderá hasta el lunes 27 a la misma hora, con precios especiales disponibles en madcooltickets.com. La venta general de entradas diarias arrancará el lunes 27 de enero a las 11:00. Asimismo, las entradas para Brunch Electronik x Mad Cool estarán disponibles desde ese mismo día y hora.

Consulta la distribución completa por días en la web oficial del Mad Cool Festival y prepárate para una experiencia inolvidable en esta nueva edición del evento.