Mientras la lluvia llenaba Madrid de atascos y charcos unos cuantos afortunados nos juntamos en la Sala Shoko de Madrid para disfrutar de un buen rato de buena música con un tercio en la mano mientras desconectamos de todos los problemas de la semana.

Era el cierre del ciclo de conciertos Cómplices de Vibra Mahou, una serie de conciertos que organiza cada año Mahou en la que dos artistas comparten escenario en una pequeña sala y colaboran entre ellos.

En el pasado tuve la suerte de ver a Carlos Sadness junto a Rufus T. Firefly, a Mala Rodríguez junto a Hinds, a Jorge Drexler junto a DePedro y a Zahara con Juancho Marques entre otros interesantes.

Esta vez los cómplices fueron Karavana, una de las jóvenes promesas del indie español y La la love you, uno de los grupos más conocidos de la nueva ola de punk-pop que está sonando con fuerza.

Un doble concierto en el que, en medio de la ola actual de música urbana, reggaetón y demás, lo que más presencia tuvo fueron las guitarras. Primero Karavana con su sonido más garajero heredado de The Strokes y después La la love you con su sonido punk-pop desenfadado heredado de Los Fresones Rebeldes.

Los primeros pusieron a todo el público a saltar, incluidas las integrantes de Ginebras que disfrutaban del concierto desde la zona vip, creando pogos con canciones como 'Madrid', su versión de 'Titi me preguntó', 'Que putada' en la que colaboran La la love you o el cierre con su pegadiza 'The Strokes'.

La la love you hizo un repaso a lo mejor de su carrera tocando entre otras temazos como 'Laponia', 'Pócima del amor' y 'Más colao que el colacao' en la que subieron a cantar Karavana.

Versionaron a Nena Daconte y a Polé. Cerraron, como no podía ser de otra manera, con 'El fin del mundo' y nos regalaron una sorpresa extra al cantar ambas bandas 'Enamorado de la moda juvenil' de Radio Futura.

Espero que Vibra Mahou continue reafirmando su compromiso con el directo, impulsando encuentros únicos entre artistas y público, respaldando cientos de experiencias relacionadas con la música y apoyando tanto a bandas consagradas como emergentes.