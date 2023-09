Nominados a los Grammy Latinos 2023 (y todos los españoles que están en la lista)

Los Premios Grammy Latinos están cada vez más cerca: el 16 de noviembre los mayores artistas de la música de Iberoamérica se verán las caras en Sevilla para descubrir quiénes de ellos se llevan uno de los codiciados galardones a casa. Estos son los nominados de las principales categorías.

Canción del Año

Shakira está nominada de forma triple con su BZRP Music Sessión, TQG y Acróstico. También han entrado hits virales como Un x100to o Ella Baila Sola, y encontramos títulos como NASA, De todas las flores, Amigos, Si tú me quieres u Ojos Marrones.

Álbum del Año

Natalia Lafourcade, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Paula Arenas, Camilo, Pablo Alborán, Juanes, Fito Páez, Karol G y Ricky Martin serán quienes compitan por este importante premio, gracias a los álbumes tan potentes que han lanzado este año.

Grabación del Año

Aunque arrasase en la edición de 2022, Rosalía este año se tendrá que conformar con una sola nominación, y será en esta categoría, gracias a Despechá. También estarán Correcaminos de Alejandro Sanz y Danny Ocean, La Fórmula de Maluma y Marc Anthony, Si Tú Me Quieres de Juan Luis Guerra y Fonseca, Mientras Me Curo el Cora de Karol G, De Todas las Flores de Natalia Lafourcade (un tema y álbum que destaca en todas las categorías principales), la BZRP Music Session de Shakira, Carretera y Manta de Pablo Alborán (es el español más nominado, a ver si por fin puede llevarse algún galardón), No Es Que Te Extrañe de Christina Aguilera y Déjame Llorarte de Jesús Navarro y Paula Arenas.

Nuevo Artista

Paola Guanche, Maréh, Natascha Falcao, Joaquina, Ana del Castillo, Timo, Leon Leiden, Conexión Divina, Borja y Gale son los artistas que podrán obtener el empujón de ser el mejor Nuevo Artista en los Grammy Latinos.

Canción de Cantautor

Si Me Matan, De todas las flores (otra vez), La Raíz, 1200 Kilómetros y Tu Historia, La Mía y La Verdad son las que podrán alzarse con el premio a mejor Canción de Cantautor.

Productor del Año

Nico Cotton, Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Bizarrap, Marcos Sánchez y Julio Reyes Copello, posibles Productores del Año. ¡Ojalá alguna mujer pueda entrar la próxima vez en los nominados de esta categoría!

Álbum de Música Urbana

Rauw Alejandro, Feid, Nicki Nicole, Eladio Carrión, Karol G y Acapellah tendrán una dura competencia para llevarse este codiciado premio.

Canción Rock

Gris de Juanes, Los Perros de Arde Bogotá, Depredadores de Andreas Kisser y Andrés Giménez, El piso es lava de Todo Aparenta Normal y Leche de Tigre de Juan Galeano entran en esta categoría.

Álbum Vocal Pop Contemporáneo

Camilo, Pablo Alborán, Pedro Capó, AleMor y Julieta Venegas: ese es el cóctel de artistas tan variopinto que puede llevarse este galardón.

Álbum Cantautor

Natalia Lafourcade, Maréh, Joaquina, Juan Carlos Pérez Soto y Santiago Cruz pueden convertirse en los artistas con el álbum de cantautor más potente del año.

Álbum Música Alternativa

Monsieur Periné, Eduardo Cabra, iLe, Zahara y Dante Spinetta: artistas de lo más diferentes compitiendo por ese hueco de la Música Alternativa.

Álbum Rock

Tenemos a Arde Bogotá, A.N.I.M.A.L., Molotov, Eruca Sativa y De La Tierra como principales representantes del rock para esta edición de los Grammy Latinos.

Álbum Vocal Pop Tradicional

Camilú, Andrés Cepeda, Paula Arenas, Vanesa Martín y Manuel Carrasco son quienes pueden llevarse este premio el próximo 16 de noviembre.

Son muchos los españoles que han conseguido entrar en las nominaciones: Rosalía, Quevedo, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Arde Bogotá, Alejandro Sanz, Valeria Castro... Pero, entre las limitadas apariciones de algunos artistas muy conocidos y la entrada de nombres que apenas se escuchan en la radio, muchos se han quejado de la selección de nominados para los Grammy Latinos 2023. Por ejemplo, Peso Pluma cuenta con algunas de las canciones más escuchadas del año a nivel internacional, pero es probable que el género musical al que se dedica haya generado reparos a la hora de recibir una nominación. ¡Habrá que esperar que en 2024 aquellos que se han quedado más fuera tengan un poco de reconocimiento!