La canción de Rosalía y Frank Ocean, 'Changes': la colaboración que todos los fans habrían querido

La amistad de Rosalía y Frank Ocean existe desde hace ya varios años, pero hasta ahora los fans de ambos artistas no habían tenido noticias de una posible colaboración musical. Pero hace un par de días salió a la luz una parte del videoclip de 'Changes', la canción que Frank Ocean y Rosalía habrían decidido lanzar en 2020 pero que acabó descartándose. Aunque la música no se ha podido escuchar con toda la calidad, sí que ha servido para hacerse una idea de cómo sonaría este tema que tanto promete.

Observando lo poco que se ha visto del videoclip, está claro que este no habría sido un lanzamiento modesto: ambos artistas lucen como nunca en esta producción audiovisual tan especial, y parece que estarán muy bien acompañados durante gran parte del videoclip. Musicalmente, el tema va mucho más en la línea artística de Frank Ocean que en la de Rosalía, aunque teniendo en cuenta que ambos han trabajado juntos en producciones pasadas, seguro que supieron aunar sus sonidos característicos en una sola pieza que impactase.

Sabiendo el interés que genera Frank Ocean en el público angloparlante, sobre todo después de tantos años de actividad profesional reducida, y la cantidad de personas que mueve Rosalía en todo el mundo, es probable que 'Changes' se hubiese convertido en una de las canciones top durante las semanas que siguiesen a su lanzamiento. Muchos de los posts que han publicado este vídeo en redes han sido retirados, a pesar de que técnicamente no sea un lanzamiento oficial de ninguno de los artistas. Dada la terquedad característica de Rosalía y Frank Ocean con respecto a lo que publican y lo que no, es probable que sus seguidores se tengan que quedar con las ganas de escuchar la canción de forma oficial.