Olivia Rodrigo revela el tracklist de 'GUTS': estas son las doce canciones de su disco

Después del exitoso debut que tuvoOlivia Rodrigo en el mundo de la música, era inevitable que sus fans fueran a impacientarse por descubrir junto a ella cómo serán sus próximos trabajos. Por ello, desde que anunció que 'GUTS' saldrá el 8 de septiembre y que, encima, pudieron tener un avance de cómo será este segundo álbum gracias a 'Vampire', la emoción por escuchar las futuras canciones de Olivia es palpable en todas las redes sociales. Por ello, era de esperar que la cantante quisiera compartir la lista de canciones con un vídeo algo más original que tan solo una imagen con los nombres.

Y, por lo que parece, 'GUTS' estará formada por un total de 12 canciones, una más de las que tuvo su primer álbum. Esto es algo que ha entusiasmado mucho a todos sus fans, quienes parece que ya han empezado a sospechar cuáles pueden llegar a convertirse en sus favoritas, pese a no haberlas escuchado todavía. Según se ha podido ver en las redes, son muchos los que creen que 'All American Bitch' y 'Bad idea right?' serán las que más creen que escucharán, ya que el nombre como tal ya parece gritar éxitopara ellos.

Además, si hay otra canción que les ha llamado la atención no solo a ellos sino también a los fans de Katy Perry es la de 'Teenage Dreams', ya que comparte nombre con uno de los hits de la cantante. Por ello, muchos se preguntan si serán similares en cuanto a concepto o si, por lo contrario, lo único que compartirán será el nombre.

Finalmente, 'GUTS' llegará dos años después de su álbum debut, 'SOUR', el cual consiguió revolucionar toda la industria musical y llevar a Olivia Rodrigo a lo más alto gracias al éxito y buen recibimiento que tuvo por parte del público. Y, precisamente por este motivo, miles de personas están expectantes por saber cómo será el nuevo álbum de la estadounidense y descubrir si, al igual que la otra vez, consigue sorprender con sus nuevas canciones y volver a posicionarse en lo alto de todas las listas.