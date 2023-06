'Guts' de Olivia Rodrigo: el significado de los primeros spoilers del nuevo disco

Hace ya dos años que Olivia Rodrigo lanzó 'Sour', un álbum que revolucionó la industria musical y trajo de vuelta el interés por el sonido pop-rock que tanto arrasó en la década de los 2000. Desde entonces, la cantante no ha lanzado ni un single individual que no pertenezca a ese disco, y sus fans estaban ansiosos por escuchar más de su artista favorita. Ahora, todo apunta a que Olivia Rodrigo será una de esas artistas que se guíe por discos y no por singles, ya que su primera novedad en su regreso ha sido la confirmación de un nuevo álbum para el próximo 8 de septiembre. Se llamará 'Guts' y tiene muy buena pinta.

'Vampire' será el primer single que podremos escuchar de este disco, y los primeros spoilers dan a entender que será una expansión del sonido que Olivia Rodrigo presentó en 'Sour'. Esta característica forma de hacer música ha convertido a la artista en una figura muy reconocible y amada, así que era de esperar que continuase trabajando esta faceta pop-rock que tanto ha enganchado al mundo.

En el aspecto estético, la primera imagen que ha dado una idea de lo que podríamos ver en 'Guts' es muy similar en tono y look a la portada de 'Sour': un fondo violeta con el título del disco deletreado. Aunque muchos han criticado que la apariencia de esta nueva fase de Olivia Rodrigo sea tan similar a la anterior, muchos han señalado que esto puede tener un significado concreto. Algunos de los detalles de la imagen son una versión más oscura de lo que se vio en 'Sour', así que puede que la cantante quiera decir que lo que se viene con 'Guts' es el lado más 'dark' de Olivia Rodrigo, tanto en sonido como en estética.

Lo cierto es que los spoilers de 'Vampire' (y su título y el del álbum al que pertenece) encajan con un imaginario más oscuro y punk, así que no cabe duda de que Olivia Rodrigo sorprenderá a muchos con lo que está por venir.