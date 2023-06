Olivia Rodrigo volverá después de dos años con su nuevo single 'Vampire'

Después de más de dos años de espera, finalmente ha llegado el momento en el que los fans de Olivia Rodrigo pueden celebrar la salida de un nuevo single de la cantante. Desde que la estadounidense debutó con su álbum 'SOUR' en 2021 y que canciones como 'Drivers License' lograran llegar a lo más alto de las listas, la cantante consiguió enamorar a miles de personas e impulsar de su carrera musical. Pero, pese a todo el apoyo que ha recibido desde entonces, Olivia Rodrigo no ha publicado ninguna otra canción desde entonces, motivo por el que no es de extrañar que las redes sociales hayan enloquecido después de conocer que publicará un nuevo single.

Esta nueva canción llegará bajo el nombre de 'Vampire' y saldrá el próximo 30 de junio, una fecha que ya llevaba unos días dando de qué hablar, ya que la página oficial de la cantante había activado una cuenta atrás en su web que terminaba este mismo día. Además, la línea telefónica que utilizó para promocionar su primer álbum cambió recientemente el mensaje de su contestador, de forma que ahora avisaba de que no respondería hasta "el 30 de junio". Por tanto, pese a que muchos pensaban que el anuncio no llegaría hasta que terminara la cuenta regresiva, Olivia ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir la portada de este nuevo single.

Pero, pese a la emoción que ha provocado esta noticia, parece que la portada no ha gustado a tantos, ya que muchos sienten que es un diseño anticuado o simple. Pero lo cierto es que se trata de una portada inspirada en el poster de 'Drácula Has Risen from the Grave', una película de 1968, motivo por el que quienes conocían la referencia han amado este homenaje. Aun así, no cabe duda de que lo que tiene más ilusionados a todos sus fans es 'Vampire'’, una canción que ya ha creado muchas expectativas y que muchos creen que volverá a llevarla a lo alto de todas las listas.