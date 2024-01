Omar Montes utiliza una parte de NostalgIA, la canción de Bad Bunny inventada por la IA, en su nuevo tema

Si hay algo que quedó claro hace unos meses es que, por mucho éxito que hubiera tenido en redes la canción de NostalgIA que escribieron y crearon mediante la inteligencia artificial, BadBunny no tenía intención de hacer realidad este tema. Porque, después de ver la gran acogida que tuvo, respondió de forma agresiva mediante su grupo de WhatsApp, donde criticó a las personas que estaban escuchando esta canción, hasta el punto de asegurar que no quería fans así y les aconsejó que abandonaran el grupo.

Esto es algo que sorprendió mucho a todos los seguidores del cantante, quienes no esperaban que fuera a reaccionar de forma tan negativa frente a esta situación. Pero, como se dice siempre, el que no corre, vuela, algo que parece que Omar Montes tiene muy claro, motivo por el que ha querido aprovechar este éxito y utilizar uno de los versos más populares de NostalgIA en la canción Japoni. Concretamente, ha incluido uno de los versos de Bad Bunny, en el cual no solo ha aprovechado la letra, sino también el ritmo que le habían dado en esta canción creada con inteligencia artificial.

Pero, pese a que ha querido aprovechar esta parte, ha cambiado los versos que hablaban sobre Bad Gyal, el cual muchos consideraban que era uno de los mejores que tiene la canción. Aun así, los que han reconocido los versos de NostalgIA al escucharlos han aplaudido a Omar Montes por aprovechar uno de los que más enganchó a los españoles después de escucharla.

Después de que Bad Bunny criticara duramente esta canción viral, la mayoría pensaban que el tema acabaría quedándose en el olvido y no se aprovecharía, motivo por el que muchos han aplaudido a Omar Montes por haber tomado una decisión tan valiente y atrevida como la de utilizar parte de la letra de NostalgIA. Sin duda, este es un movimiento que la mayoría no se ha visto venir, pero, aun así, parece que es una decisión que está recibiendo una gran acogida por parte de sus fans.