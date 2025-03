Pablo Alborán lanza Clickbait y anuncia su nueva gira mundial para 2026 y 2027

El cantante Pablo Alborán ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado Clickbait, una canción que promete conquistar corazones con su profundidad emocional y su innovador sonido. En una visita a El Hormiguero el cantante aprovecho para presentar en exclusiva la canción con la que se abre su nueva era musical.

Además, el artista ha aprovechado el anuncio para confirmar su esperada gira mundial, que se extenderá a lo largo de 2026 y 2027, llevando su música a numerosos países de Europa y América.

A través de sus redes sociales, Alborán compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto y ofreció detalles sobre la inspiración detrás de su último tema. "Estoy muy emocionado. 'Clickbait' es, sin duda, la canción más íntima que he escrito, pero curiosamente no es una canción de amor. Me abro en canal y espero que muchas personas se identifiquen con este sentimiento", expresó en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En una publicación adicional, reveló un adelanto del itinerario de su próxima gira, que dará inicio en marzo de 2026 en Santiago de Chile. Aunque aún no se han confirmado todas las fechas exactas de los conciertos, el recorrido promete ser uno de los más ambiciosos de su carrera.

Durante marzo, el tour lo llevará a importantes ciudades de América Latina, con paradas en Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador). En abril, el espectáculo continuará su recorrido por Sao Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia) y Lisboa (Portugal), antes de aterrizar en España en los meses de mayo, junio y julio de 2026.

En su paso por España, Alborán actuará en las siguientes ciudades con los dias concretos por cerrar:

Mayo: Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia.

Junio: Murcia, Málaga, Sevilla y Granada.

Julio: A Coruña.

Tras esta serie de conciertos, el tour retomará su ruta por Latinoamérica en septiembre y octubre, con presentaciones en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

De cara a 2027, el tour adquirirá una dimensión aún más internacional, con Alborán llevando su música a Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Rumania, consolidando así su posición como uno de los artistas españoles más importantes del panorama musical actual.

Sin duda, esta gira marcará un antes y un después en la carrera de Pablo Alborán, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de disfrutar de su talento en vivo y conectar con la esencia de su música en cada presentación.